Neuer Trainer: SG Höllbach setzt auf Max Schraitle

– Foto: Ralf Just

Die SG Höllbach aus der Kreisliga A2 Neckar/Fils hat die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt: Max Schraitle übernimmt zur neuen Spielzeit das Traineramt bei der SG Höllbach. Der 31-Jährige steht aktuell noch beim SV Walddorf als Spieler unter Vertrag und wird künftig als Spielertrainer die Verantwortung übernehmen.





Die Verantwortlichen der SG Höllbach sehen in Schraitle eine passende Lösung für die zukünftige sportliche Ausrichtung der SG. „Max hat uns mit seiner offenen Art sofort überzeugt. Wir wollten bewusst einem jungen Trainer das Vertrauen schenken und gemeinsam mit ihm unsere junge Mannschaft weiterentwickeln“, erklären die Verantwortlichen.





Unterstützt wird Schraitle weiterhin vom bisherigen Co-Trainer Dennis Fritz, der in seine zweite Saison bei der SG Höllbach gehen wird. Gemeinsam möchte das Trainerduo die erste Mannschaft sportlich weiterentwickeln und neue Impulse setzen. Darüber hinaus werden sie von Fikret Bofo unterstützt, der auch in der kommenden Saison die Verantwortung für die zweite Mannschaft übernehmen wird und damit bereits in sein drittes Jahr in dieser Rolle geht.Nach dem Wechsel von Trainer Martin Geister zum TSV Oberensingen war es den Vereinen wichtig, frühzeitig Planungssicherheit auf der Trainerposition zu schaffen.Der aktuelle Kader der SG Höllbach bietet eine solide Basis. Das Trainerteam ist hoch motiviert, die Mannschaft weiterzuentwickeln und in die richtige Richtung zu führen. Zudem blickt man voller Zuversicht auf die kommende Saison und ist überzeugt, weitere Spieler für die SG Höllbach gewinnen zu können.Die Verantwortlichen freuen sich nun auf die Zusammenarbeit mit Max Schraitle und seinem Trainerteam und blicken mit Zuversicht auf die kommende Spielzeit.

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