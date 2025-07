Neuer Trainer: Sandro Vollmers hat beim MTV Himmelpforten übernommen

Der neue Cheftrainer kennt den MTV Himmelpforten bestens. In seiner Jugend durchlief er sämtliche Altersklassen im Verein und trug später fünf Jahre lang das Trikot der ersten Herren. Nun kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück – mit der klaren Zielsetzung, sportlich wie strukturell etwas zu bewegen. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, gemeinsam mit der Mannschaft etwas aufzubauen“, so Vollmers auf dem Instagram-Kanal des Vereins.

Trainerstationen in den Kreisen Cuxhaven und Stade

Vollmers verfügt über die C-Lizenz und war zuletzt drei Jahre beim TSV Hollen-Nord aktiv. Dort führte er das Team in der abgelaufenen Spielzeit zum Pokalsieg im Kreis Cuxhaven und erreichte durchgehend Platzierungen unter den besten sechs der Kreisliga. Zuvor trainierte er den TSV Großenwörden in der Kreisliga Stade sowie Oste/Oldendorf III in der 1. Kreisklasse Stade. Auch in der A-Jugend sammelte er bereits beim FC Oste/Oldendorf und dem MTV Himmelpforten Erfahrung an der Seitenlinie.

Voller Rückhalt für den Neustart