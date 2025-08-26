Neuer Trainer Neues System, E Junioren gewinnen auch im Pokal

Spielbericht von Christian Ebsen (SV Stahl Unterwellenborn)

Von Beginn an war unsere Mannschaft voll fokussiert und setzte die Vorgaben des Trainers stark um. Das machte sich sofort auf dem Platz bemerkbar: von Minute eins an konzentriert und zielstrebig wurde nach vorne gespielt. Amon glänzte heute als überragender Vorbereiter und legte gleich 6 Tore mustergültig auf – völlig verdient wurde er am Ende auch zum Spieler des Spiels gekürt. Jason bewies einmal mehr seinen Torriecher und netzte gleich 5 Mal ein, während Florian mit 2 Treffern ebenfalls seine Qualität unter Beweis stellte. Auch hinten standen die Jungs stabil: Jonas hielt mit drei starken Paraden in entscheidenden Situationen das Team im Spiel und gab der Mannschaft die nötige Sicherheit. Unterm Strich ein starkes, geschlossenes Auftreten der ganzen Truppe. Das Team bewies Spielfreude, Einsatz und Zusammenhalt – und genau das soll in den nächsten Wochen fortgesetzt werden. Wir machen weiter und bleiben dabei unserem Ziel treu: ordentlichen, sauberen Fußball spielen. Der Trainer zeigte sich nach der Partie zufrieden: „Die Jungs haben es heute sehr gut gemacht. Wir sind auf einem guten Weg.“