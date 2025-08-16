Neuer Trainer Neues System 1 Sieg im ersten Test

SV Blau Weiß 90 Neustadt II – SV Stahl Unterwellenborn 1:2 (1:1)

Bei sommerlichen 36 Grad auf Kunstrasen bestritten die E-Junioren des SV Stahl Unterwellenborn ihr erstes Spiel unter dem neuen Trainer in Neustadt. Die Mannschaft wurde im Vorfeld gezielt auf die hohen Temperaturen vorbereitet, und dank dreier Trinkpausen konnten alle Spieler die Belastung gut bewältigen. Beide Teams sind frisch in die Saison gestartet und befinden sich noch in der Findungsphase. In einer insgesamt ausgeglichenen Partie erspielten sich beide Seiten mehrere Torchancen. Kämpferisch zeigte sich der SV Stahl jedoch leicht überlegen und konnte so immer wieder Nadelstiche setzen. Neustadt blieb gefährlich, doch auch Unterwellenborn hatte das nötige Quäntchen Glück. Nach dem 1:1 zur Pause fiel der entscheidende Treffer in der zweiten Halbzeit: Amon setzte sich mit einer starken Einzelleistung durch und bereitete so den Siegtreffer vor. Am Ende stand ein 2:1-Auswärtserfolg zu Buche, der Lust auf mehr macht. Die Mannschaft ist auf einem guten Weg, weiß jedoch, dass noch viel Arbeit vor ihr liegt, um die Ziele des Trainers zu erreichen.