Neuer Trainer, neues Kapitel: TSG Söflingen setzt auf Neuanfang

Abstieg und Neustart

Die Saison 2024/2025 endete für die TSG Söflingen enttäuschend: Mit 42 Punkten aus 32 Spielen belegte das Team den elften Tabellenplatz in der Kreisliga A2 Donau/Iller und verpasste deutlich den Wiederaufstieg. Die Bilanz: zwölf Siege, sechs Unentschieden, vierzehn Niederlagen.

Ein personeller Umbruch war die Folge. Trainer Micha Bayer trat ab, nun übernimmt David Sailer Fidalgo das Ruder und soll die Mannschaft neu ausrichten. Eine Bewertung der abgelaufenen Spielzeit will er nicht vornehmen: „Hier kann ich keine Einschätzung abgeben, da ich jetzt neu als Trainer im Verein angefangen habe.“

Trainingslager im eigenen Stadion

Der Blick des neuen Trainers richtet sich klar in die Zukunft – und die beginnt mit einem strukturierten Einstieg. Die Vorbereitung zur Saison 2025/2026 soll das Fundament für die sportliche Neuausrichtung legen. Ein Highlight ist dabei das dreitägige Trainingslager in Söflingen selbst: „Von Freitag bis Sonntag mit Testspiel in Tiefenbach und am Sonntag gemeinsamen Grillen und Teamevent nach dem letzten Training“, beschreibt Sailer Fidalgo das Programm.

Neben der körperlichen und taktischen Vorbereitung soll auch der Teamgeist wachsen. Gemeinsame Erlebnisse sollen eine neue Dynamik schaffen, die dem Team Stabilität verleiht – ein entscheidender Faktor.

44 Spieler, ein gemeinsamer Weg

Der neue Trainer übernimmt keine leichte Aufgabe – doch das Engagement innerhalb des Vereins stimmt ihn optimistisch. „Ich freue mich, dass 44 Spieler den neuen Weg mitgehen möchten“, so Sailer Fidalgo. Diese hohe Beteiligung zeugt von einem intakten Umfeld und großer Bereitschaft, den Umbruch gemeinsam zu gestalten.

Die Mannschaft soll sich in den kommenden Monaten Schritt für Schritt entwickeln. Dabei steht weniger der sofortige Erfolg im Vordergrund als vielmehr die langfristige Perspektive. „Natürlich wollen wir möglichst viele Spiele gewinnen – aber wichtiger ist mir, dass wir als Team besser werden, Woche für Woche“, stellt der Trainer klar.

Philosophie vor Ergebnisdruck

Der sportliche Ansatz ist klar definiert: „Wir wollen diese Saison nutzen, um der Mannschaft unsere neue Spielphilosophie zu vermitteln und hierbei jede Woche Fortschritte zu machen.“ Statt kurzfristiger Ergebnisse geht es in Söflingen um die nachhaltige Verbesserung der Strukturen und Abläufe auf dem Platz.

Wenn am Ende ein Platz im oberen Tabellendrittel dabei herausspringt, wäre das laut Sailer Fidalgo „super“, doch oberste Priorität genießt die Weiterentwicklung des Teams: „Am wichtigsten ist für uns diese Saison die sportliche Weiterentwicklung der Mannschaft.“

Viele eigene Talente – einige Abgänge

Auch auf personeller Ebene gibt es einige Änderungen. Auf der Trainerposition übernimmt David Sailer Fidalgo von Vorgänger Micha Bayer. Aus der eigenen A-Jugend rücken sieben Spieler in den Aktivenbereich auf – ein starkes Zeichen für die Durchlässigkeit und Jugendarbeit des Vereins.

Den Verein verlassen haben hingegen Ahmad Alnakdali (zum FC Burlafingen), Ben Hugel (Olympia Laupheim), Niki Lutz (SSG Ulm 99) und Pablo Uzcanga Rupp, der sein Studium antritt. Mario Orlogi hat seine aktive Karriere beendet, bleibt dem Team aber in einer anderen Funktion erhalten.

Ligaeinstieg mit Fragezeichen

Eine Einschätzung zur Konkurrenz in der Kreisliga A Donau/Iller möchte Sailer Fidalgo noch nicht treffen: „Dazu kann ich was sagen, wenn ich die Liga kennengelernt habe.“ Verständlich – für den neuen Trainer steht zunächst die Analyse der eigenen Mannschaft und die Etablierung der Spielidee im Fokus, ehe der Blick auf Gegner und Favoriten gerichtet wird.

Pro Relegation: „Immer ein Highlight“

Klar ist hingegen seine Haltung zu den Relegationsspielen am Saisonende. Sailer Fidalgo ist ein Befürworter dieses Modells: „Relegationsspiele sollten beibehalten werden, da sie immer ein Highlight sind.“ Für viele Vereine sind diese Entscheidungsspiele ein zweites Leben – für Zuschauer emotionale Hochspannung pur.

Fazit: Viel Potenzial, wenig Druck

Die TSG Söflingen startet mit neuem Trainer und klarem Konzept in die Kreisliga A Donau/Iller. Nach der letzten Saison soll der Verein nicht einfach nur zurück in die Erfolgsspur, sondern strukturell stärker aus der Krise hervorgehen. Mit 44 motivierten Spielern, sieben Nachwuchskräften aus der eigenen Jugend und einem Trainer, der auf nachhaltige Entwicklung setzt, ist der Grundstein gelegt.