Neuer Trainer, neues Kapitel beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Ein neuer Trainer soll frischen Schwung bringen

Nach einem durchwachsenen Saisonstart mit erst drei Siegen aus 15 Spielen hofft der FSV 08 auf einen positiven Impuls unter Daniel Zmpitas. Der neue Trainer übernimmt die Mannschaft in einer entscheidenden Phase der Hinrunde – und das direkt mit einem Heimspiel gegen eines der Topteams der Liga.

Der FV Ravensburg reist als Tabellenfünfter an und blickt auf eine starke Zwischenbilanz zurück. Acht Siege, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen zeigen die Konstanz der Gäste. Der FSV 08 dagegen steht mit 15 Punkten auf Rang 15 und will mit einem Heimsieg den Anschluss an das Mittelfeld herstellen.

Starker Auftritt in Denzlingen als Mutmacher

Das letzte Spiel in Denzlingen hätte kaum besser verlaufen können. Die Mannschaft zeigte sich effizient und konzentriert – und siegte deutlich mit 3:0. Bereits nach acht Minuten lag der FSV mit 2:0 in Führung: Mustafa Uslu traf in der 4. Minute, nur vier Minuten später erhöhte Emre Yalcin. In der zweiten Halbzeit sorgte Max Stumm in der 73. Minute für den Endstand.

Einziger Wermutstropfen: der Platzverweis von Emre Yalcin kurz vor der Pause. Dennoch dominierte der FSV das Spiel und ließ defensiv nichts zu. Mit dieser Leistung im Rücken will das Team nun auch zu Hause punkten – und die Bilanz vor eigenem Publikum verbessern.

Neues Spiel, neue Energie

Das Heimspiel ist nicht nur sportlich wichtig, sondern auch ein emotionaler Wendepunkt. Unter Daniel Zmpitas soll der FSV kompakter, strukturierter und selbstbewusster auftreten. Der klare Auswärtssieg zuletzt zeigte, dass das Potenzial in der Mannschaft vorhanden ist. Nun gilt es, diese Leistung konstant auf den Platz zu bringen – besonders gegen einen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte.

Die Fans dürfen sich auf eine intensive Partie freuen, in der beide Mannschaften um wichtige Punkte kämpfen. Während Ravensburg den Anschluss an die Spitze wahren will, zählt für den FSV 08 jeder Punkt im Rennen um den Klassenerhalt doppelt.