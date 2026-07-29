Neuer Trainer, neuer Vorstand und ambitionierte Ziele bei Rüsselsheim

– Foto: Dominik Claus (Archiv)

Zacharias Odatzis, Vorstandsmitglied der FV Hellas Rüsselsheim e.V. 1978, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.

Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus? "Aus unserer Sicht war in der abgelaufenen Saison definitiv mehr drin, als es die Tabelleneinsicht am Ende wiederspiegelt. Die Mannschaft verfügt über ein großes Potenzial, das über die Spielzeit hinweg leider nicht konstant abgerufen werden konnte."

Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im Verein?



"Es wurde ein neuer Vorstand gewählt. Da sich dieser zur Hälfte aus Mitgliedern des bisherigen Vorstands und zur Hälfte aus neuen Gesichtern zusammensetzt, versprechen wir uns eine weitere positive Entwicklung des Vereins, auf dem stabilen Grundstein, der vom letzten Vorstand gelegt wurde."

Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader?



"Zugänge:

DJK SG Eintracht Rüsselsheim:



Günes, Erencan

Pentidis, Spiridon

Frenkos, Vasilios

Bulut, Toprak

Tezkac, Murat

Genc, Diyar

Sportfreunde Bischofsheim:

Bulut, Baris

SV 07 Nauheim:

Luque, Diego

Tezkac, Erdem

VfB Ginsheim II:

Orgianelis, Dimitrios

Abgänge:

Pavlou, Ioannis – DJK SG Eintracht Rüsselsheim

Gernandt, Steffen – Karriereende

Loderer, Konstantin – vereinslos

Bojan, Marvin,

Rausch, Niklas,

Kerstan, Laurenz,

Zlatintzis, Emanuel – alle zum TV 1890 e.V. Rüsselsheim-Haßloch"



Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaften und den Verein und welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?

"Die Stimmung ist äußerst hoffnungsvoll und positiv. Mit unserem neuen Trainer Gino Pennino konnten wir eine bisher sehr gute Vorbereitung gestalten, den Kader punktuell verstärken und die nötige positive Stimmung sowie das erforderliche Fußball-Mindset etablieren."



Ziele für die kommende Saison:

"Die jungen Spieler fußballerisch und charakterlich auf dem Platz weiterentwickeln.

Die Mannschaft noch enger zusammenschweißen.

Die Defensive im Vergleich zum Vorjahr stabilisieren.

Attraktiven Fußball spielen und am Ende so lange wie möglich oben mit dabei sein."



Gibt es sonstige Neuigkeiten, Projekte oder Ereignisse, die ihr gerne mit der FuPa-Community teilen möchtet?



"Wir stellen in dieser Saison wieder eine komplette A-Jugend + B-Jugend und hegen die Hoffnung, dadurch für die Zukunft viele talentierte Spieler erfolgreich in den aktiven Bereich integrieren zu können."