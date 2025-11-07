Neuer Trainer, neuer Schwung?

Dillenburg. Vier Spieltage sind in der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West noch bis zur Winterpause zu absolvieren. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge und dem Absturz auf Rang elf hat Vizemeister SSV Sechshelden die weitere Entwicklung nicht mehr abwarten wollen und den Trainer entlassen - eine Entscheidung, die vor dem Auswärtsspiel in Beilstein für Gespächsstoff sorgt. Aufmerksamkeit dürfte außerdem das Derby zwischen der SG Seelbach/Scheld und Spitzenreiter TSV Bicken auf sich ziehen.