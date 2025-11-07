 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Frank Buhl - hier eine Aufnahme aus der vergangenen Saison - ist als Coach zurück und wird Spielertrainer Sebastian Schneider als Coach an der Seitenlinie unterstützen. © Lorenz Pietzsch
Neuer Trainer, neuer Schwung?

Teaser KOL WEST: +++ Die Vorschau auf das Wochenende in der Fußball-Kreisoberliga: Der SSV Sechshelden hat den Trainer gewechselt, und zwei Teams fiebern dem Aartal-Derby entgegen +++

Dillenburg. Vier Spieltage sind in der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West noch bis zur Winterpause zu absolvieren. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge und dem Absturz auf Rang elf hat Vizemeister SSV Sechshelden die weitere Entwicklung nicht mehr abwarten wollen und den Trainer entlassen - eine Entscheidung, die vor dem Auswärtsspiel in Beilstein für Gespächsstoff sorgt. Aufmerksamkeit dürfte außerdem das Derby zwischen der SG Seelbach/Scheld und Spitzenreiter TSV Bicken auf sich ziehen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

