Neuer Trainer, Neue Spielgemeinschaft, Neuzugang

Bei Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Markus Neuchel wird zur Saison 25/26 Trainer beim SV Wittlensweiler. Markus Neuchel, der die letzten 3 Jahre als Trainer beim VfR Klosterreichenbach verantwortlich war, übernimmt zur neuen Saison den SV Wittlensweiler. Die Verantwortlichen beim SVW freuen sich einen so erfahrenen Trainer für die junge,motivierte Mannschaft für sich gewonnen zu haben.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Rieden (Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall)

Am Freitag fand die Unterzeichnung der Vereinbarung mit der Fußballabteilung des SV Westheim statt. Ab der kommenden Saison werden wir gemeinsam als SGM Rosengarten unsere fußballerischen Kräfte bündeln.

+++

+++

TG Schömberg (Kreisliga A4 Schwarzwald/Zollern) Zur neuen Saison wird Jan Dehner neuer Cheftrainer der TGS. Mit seiner langjährigen Erfahrung und Erfolgen in verschiedenen Mannschaften bringt er frischen Wind und neue Perspektiven in die Mannschaft. Der Verein setzt große Hoffnungen auf ihn, um die sportlichen Ziele zu erreichen und das Team auf das nächste Level zu heben. Außerdem dürfen wir uns über einen Neuzugang freuen. Nach den Stationen TSG Balingen und SGM Nusplingen/Obernheim wechselt Leon Maurer nun zu uns nach Schömberg. Ein Jubiläum als Meilenstein. Im Juli 2025 steht ein besonderes Highlight bevor: Das 75-jährige Vereinsjubiläum wird mit dem Oberhohenberg-Pokalturnier vom 25. bis 27. Juli in Schömberg gefeiert.

+++

+++

TSV Köngen (Bezirksliga Neckar/Fils)

Nikita Hindennach spielt auch in der Saison 2025/2026 in der Fuchsgrube. Niki kam vor der Saison aus Ötlingen nach Köngen und ist durch seine Vielseitigkeit ein absoluter Gewinn für unsere Mannschaft. Er ist sehr wissbegierig und hat sich über die Saison hinweg stetig verbessert. Durch seinen Ehrgeiz und Fleiß ist er körperlich topfit, immer loyal gegenüber dem Verein und seinen Mannschaftskameraden und zeigt immer häufiger sein hohes Potential auf dem Platz.

+++

+++

TSV Flacht (Kreisliga A2 Enz/Murr)

Kaderneuigkeiten für die Saison 2025/2026: Max Laubheimer, unser Youngster im Team, wird auch in der kommenden Spielzeit für den TSV Flacht auflaufen. Der 19-Jährige gehört bereits seit über zwei Jahren zum Team, ist jedoch erst seit der Saison 2023/2024 für die aktive Mannschaft spielberechtigt. Als junger Außenverteidiger geht er nun in seine dritte Saison an der Kelterstraße und wir freuen uns, seine fußballerische Entwicklung weiterhin begleiten und fördern zu können.

Unser Eigengewächs Luca Schmid bleibt dem TSV Flacht auch in der kommenden Saison treu.

Luca stammt aus unserer eigenen Jugend und gehört seit der Saison 2019/2020 zum Kader der Aktiven. Der 23-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe in der Mannschaft entwickelt und absolvierte bislang 91 Ligaspiele für die Schwarz-Blauen.

+++

+++