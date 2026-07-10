Neuer Trainer, neue Spieler: Zehlendorf startet (fast) komplett neu

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nordost startet Hertha 03 Zehlendorf mit einem Komplett-Umbruch in die neue Saison und hat ein klares Ziel vor Augen.
Der FC Hertha 03 Zehlendorf ist im Sommer nach zwei Jahren in der Regionalliga Nordost zurück in die Oberliga abgestiegen. Dort geht die "kleine Hertha" mit frischem Wind und klarer Mission an den Start.
An der Seitenlinie fungiert Patrick Hinze, der den RSV Eintracht aus Brandenburg in der abgelaufenen Spielzeit zur Meisterschaft in der NOFV Oberliga Süd und damit in die Regionalliga Nordost führte. Diesen Erfolg will er in Zehlendorf wiederholen, erklärte schon bei seiner Vorstellung Mitte Mai, man werde „alles dafür tun, das Ziel Wiederaufstieg für Hertha 03 zu realisieren."
Auf dem Rasen soll eine rundum erneuerte Mannschaft für diesen Aufstieg spielen. Aus dem Regionalliga-Kader sind lediglich vier Spieler in Zehlendorf geblieben. Routinier Shinji Yamada hat seinen Vertrag nach dem Abstieg verlängert. Zudem sind Fabian Bunger, Stanley Keller und Davud Keskin weiter Teil des Teams, fallen jedoch alle verletzungsbedingt länger aus.
Eine wichtige Achse werden Spieler bilden, die Hinze bereits bestens kennt. Der Neu-Coach hat gleich neun seiner ehemaligen Schützlinge nach Zehlendorf lotsen können. Besonders Matthias Steinborn, Saheed Mustapha, Leon Hellwig und Louis Samson bringen neben der sportlichen Qualität reichlich Erfahrung mit, können den jungen Spielern im Kader helfen. Auch Torhüter Liam Brenn sowie die Offensivspieler Dominik Kruska, Mert Yatkiner, Till Plumpe und Luca Krüsemann folgten Hinze nach Berlin.
Hinzu kommen die beiden Torhüter Laurenz Pohlmann und Tugra Demirhan, die beide von Viktoria Berlin nach Zehlendorf wechseln und mit Brenn ein junges, entwicklungsfähiges Torhüter-Trio bilden. Die Defensive verstärken Remo Merke (FSV Luckenwalde), Marvin Krumhaar (U19 Hertha BSC) und Aurel Dovenon (U19 Viktoria Berlin), für das Mittelfeld stößt Elias Eckert (Oranienburger FC) zum Team hinzu. Außerdem bekommt Samet Ögut die Chance, sich im Oberliga-Team zu beweisen. Der 18-Jährige wurde mit der U19 der Zehlendorfer kürzlich Regionalliga-Meister. Offensiv können neben Steinborn, Krüsemann und Plumpe auch Abdul-Hamid Saadaev (Oranienburger FC), Lennard Engelke (U19 Viktoria Berlin) und Ali Al-Asadi (U19 Hertha 03) agieren.
Das neu formierte Team wird am morgigen Samstag erstmals miteinander spielen. Im ersten Testspiel der Vorbereitung wartet mit dem BFC Dynamo (Regionalliga) gleich ein erster Gradmesser auf Zehlendorf. Anstoß ist um 14 Uhr auf dem Sportplatz Trebbin.