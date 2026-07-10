Neuer Trainer, neue Spieler: Zehlendorf startet (fast) komplett neu

Louis Samson ist Teil der neu formierten Zehlendorfer Mannschaft – Foto: Sebastian Räppold

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nordost startet Hertha 03 Zehlendorf mit einem Komplett-Umbruch in die neue Saison und hat ein klares Ziel vor Augen.

Der FC Hertha 03 Zehlendorf ist im Sommer nach zwei Jahren in der Regionalliga Nordost zurück in die Oberliga abgestiegen. Dort geht die "kleine Hertha" mit frischem Wind und klarer Mission an den Start.

An der Seitenlinie fungiert Patrick Hinze, der den RSV Eintracht aus Brandenburg in der abgelaufenen Spielzeit zur Meisterschaft in der NOFV Oberliga Süd und damit in die Regionalliga Nordost führte. Diesen Erfolg will er in Zehlendorf wiederholen, erklärte schon bei seiner Vorstellung Mitte Mai, man werde „alles dafür tun, das Ziel Wiederaufstieg für Hertha 03 zu realisieren."