Neuer Trainer, neue Spieler - Godesberg stellt sich für 2023 auf Kreisliga B, Staffel 2, Bonn: Der 1. FC Godesberg stellt Zakaria Rabah als neuen Cheftrainer vor. In Bleon und Leon Sertolli stehen auch schon die ersten Neuzugänge für den Winter fest.

Enttäuschende Hinserie

Nachdem der 1. FC 2019 in die Kreisliga B abgestiegen war, schien der Weg recht schnell wieder nach oben zu gehen. Der dritte Platz 2020 und der vierte Platz in der vergangenen Saison zeigten, dass Godesberg immer zumindest am Aufstieg kratzte - auch wenn es bisher nicht so richtig eng wurde. Dieses Jahr findet sich Godesberg nur auf dem zwölften Platz wieder - zu wenig für den 1. FC, der in der Winterpause nun nachjustiert und sich auf der sportlich wichtigsten Position neu aufstellt.

Vergangenheit in Godesberg

Neu-Trainer Rabah hat schon eine Vergangenheit beim Bonner B-Ligisten. Bereits in der Jugend war der 31-Jährige für Godesberg als Spieler aktiv, lief mit einer kleinen Unterbrechung von 2012 bis 2019 für die zweite Mannschaft auf. In der Zwischenzeit hat Rabah Erfahrungen als Trainer gesammelt, bisher in der zweiten Reihe: Zunächst war er Co-Trainer bei Bezirksligist Rot-Weiß Merl, dann bei Landesligist SV Wachtberg und zuletzt in der Mittelrheinliga in Friesdorf. Im November schmiss er zusammen mit Stefan Behr-O`Hara hin. Godesberg ist nun seine erste Station als Cheftrainer im Herrenbereich, die für ihn mit Sicherheit eine Herzensangelegenheit ist.

Sertolli-Doppelpack