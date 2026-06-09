Neuer Trainer mit altem Stallgeruch Die SpVgg Geratal hat die Nachfolge auf der Trainerbank geregelt und setzt dabei auf ein bekanntes Gesicht. von André Hofmann · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Zukünftig für die SpVgg Geratal an der Seitenlinie: Maik Lipsius – Foto: © Mila

Mit Maik Lipsius kehrt ein alter Bekannter in die Gemeinde Geratal/Geschwenda zurück. Künftig wird er gemeinsam mit Co-Trainer Carsten Wedekind die sportliche Verantwortung beim Thüringenligisten übernehmen.

Für Lipsius ist es eine Rückkehr zu seinen fußballerischen Wurzeln. Bereits in den Anfangsjahren der damals neugegründeten SpVgg gehörte der frühere Torhüter zu den Aufstiegshelden auf dem Weg in die Landesliga. Auch in der ersten Verbandsliga-Saison 2013/14 stand er zwischen den Pfosten der Gerataler. Später absolvierte er zudem noch zwei Spielzeiten für die zweite Mannschaft des Vereins. Geratals Sportlicher Leiter Hannes Wollenschläger sieht in der Verpflichtung des 43-Jährigen die ideale Lösung für die Zukunft: „Jeder Verein hat seine Besonderheiten. Deshalb hatten wir die Intention, wieder einen Trainer mit dem sprichwörtlichen Stallgeruch für uns zu gewinnen. Wir haben in der Vergangenheit bereits als Spieler gemeinsame Erfahrungen gesammelt. Maik ist ein überaus engagierter Trainer und Mensch.“ Zwischen Verein und neuem Trainer habe es von Beginn an große Übereinstimmungen bei den grundlegenden Vorstellungen gegeben. „Das über Jahre gewachsene Vertrauensverhältnis hat dies dann für beide Seiten abgerundet“, erklärt Wollenschläger. Inhaltlich wolle die SpVgg ihren eingeschlagenen Weg fortsetzen. Die Förderung junger Spieler soll weiterhin eine zentrale Rolle spielen. „Diese Jungs müssen mit dem nötigen Selbstvertrauen versorgt werden. Wir wollen schnellstmöglich eine Einheit werden und Identität schaffen. Dafür ist Maik meiner Meinung nach genau der Richtige. Die rein fachliche Arbeit steht dem nichts nach – dennoch lebt die SpVgg eben von gewissen Werten und diese wollen wir gemeinsam stärken“, so Wollenschläger.

Auch Lipsius blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe. „Ex-Verein würde ich nicht sagen. Ich war dem Verein immer verbunden und habe die sportliche Situation sowie die Entwicklungen stets verfolgt. Die Kontakte sind nie wirklich abgebrochen, dafür war die Zeit damals zu erfolgreich und menschlich etwas ganz Besonderes“, sagt der neue Cheftrainer. Gleichzeitig betont er, dass die Entwicklung der jungen Spieler im Mittelpunkt stehen soll: „Ich denke, es ist auch in der Vergangenheit gut gearbeitet worden. Dennoch möchten wir die jungen Spieler weiter fördern und ihnen zeigen, was es heißt, für Geratal Fußball zu spielen. Das Thema Identität spielt dabei eine wichtige Rolle.“ Huck sichert Ligaverbleib - Lipsius zuletzt in Erlau Die SpVgg Geratal hatte erst vor wenigen Wochen den Klassenerhalt in der Thüringenliga gesichert und geht damit in ihre 14. Saison in Thüringens höchster Spielklasse. Anfang April war Trainer Frank Schwalenberg beurlaubt worden. Tobias Huck übernahm anschließend als Feuerwehrmann und führte die Mannschaft letztlich zum Ligaverbleib.