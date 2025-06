Neuer Trainer ist da: Alemannia Aachen stellt Benedetto Muzzicato vor

Erdal Celik, Technischer Direktor, sagt über den neuen Coach: „Wir haben uns bewusst nicht nach einem Gegenentwurf zu Heiner Backhaus umgesehen. Unser Ziel war es, einen Trainer zu finden, der sowohl die Stärken unserer Mannschaft als auch unseren erfolgreichen Fußball der letzten zwei Jahre weiterentwickeln kann. Wir wollen künftig nicht mehr nur entschlossen gegen den Ball arbeiten, sondern auch eigene Ballbesitzphasen gezielter aufbauen und nutzen. Neben der fachlichen Qualifikation war uns die menschliche Komponente besonders wichtig. Ein Trainer, der empathisch und kommunikationsstark ist und die Spieler in seine Gedanken und Überlegungen mit einbezieht. Am Ende haben wir uns einstimmig für Benedetto Muzzicato entschieden. Mit ihm gewinnen wir einen Fußballfachmann, der für die Aufgabe brennt und große Lust hat, mit der Alemannia erfolgreich zu sein.“

„Ich habe große Lust, auf die Arbeit in der 3. Liga für einen Verein wie Alemannia Aachen – ein Traditionsverein mit tollen Fans. Schon jetzt spüre ich die Energie, die dieser Klub ausstrahlt, und ich kann es kaum erwarten, beim ersten Spiel an der Seitenlinie zu stehen und diese Emotionen hautnah zu erleben. Den Anhängern kann ich versichern, dass ich mit voller Energie und Leidenschaft an die Aufgabe herangehen werde. Unser Ziel muss es sein, die positive Entwicklung der letzten Jahre fortzusetzen. Dafür werden wir als Team, aber auch im gesamten Verein, hart arbeiten. Für mich gilt es jetzt zunächst, die Mannschaft kennenzulernen und mit einer intensiven Vorbereitung die Grundlage für eine erfolgreiche Saison zu legen“, teilt Muzzicato bei seiner Vorstellung in den Vereinsmedien mit.