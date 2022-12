Neuer Trainer in Steinsel Vitor Pereira übernimmt

Wie bekanntgegeben wurde, heisst der neue Mann an der Seitenlinie Vitor Pereira. Der 44 jährige tritt somit die Nachfolge von Manuel Cucco an. In der Saison 21/22 war Pereira noch beim Ligakonkurrenten Mamer in der Verantwortung.

Der Vertrag gilt diese Saison mit Option auf eine weitere.