Neuer Trainer in Regionalliga: Mark Zimmermann übernimmt beim OFC

Der Regionalligist Kickers Offenbach hat Mark Zimmermann als neuen Cheftrainer bis zum Ende der laufenden Saison verpflichtet. Der 52-Jährige übernimmt ab sofort die sportliche Verantwortung beim OFC und ist damit der Nachfolger von Kristjan Glibo, von dem sich der OFC am Montag getrennt hatte.

Zimmermann verfügt über viele Jahre Erfahrung im deutschen Profifußball. Als ehemaliger Stürmer lief er sowohl in der 1. Bundesliga als auch in der 2. Bundesliga auf, als Trainer startete er mit FC Carl Zeiss Jena bei dem Verein, bei dem er seine aktive Karriere beendete. Mit Jena gelang ihm in der Saison 2016/17 der Aufstieg in die 3. Liga, nachdem sich sein Team in der Aufstiegsrunde gegen Viktoria Köln durchsetzte.

Nach vier Jahren als Chefcoach der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln war er zuletzt beim Halleschen FC unter Vertrag. In der Saison 2024/25 belegte er mit Halle den zweiten Tabellenplatz der Regionalliga Nordost hinter Lok Leipzig und sammelte 70 Punkte. Dabei erreichte seine Mannschaft eine Durchschnittspunkteausbeute von 2,06 Punkten pro Spiel.