Neuer Trainer in Rechberg, wichtige Verlängerung beim Kreisligisten

– Foto: Johannes Groß-Borst

SC Unterschneidheim

Beim SC Unterschneidheim setzt man auf Kontinuität an der Seitenlinie. Der Verein hat den auslaufenden Vertrag mit Trainer Rainer Wurstner um ein weiteres Jahr verlängert. Damit steht fest, dass Wurstner auch in der Saison 2026/27 die sportliche Verantwortung tragen wird. Intern gilt die Verlängerung als klares Bekenntnis zum eingeschlagenen Weg. Mannschaft und Trainerstab sollen gemeinsam weiter an Stabilität, Fitness und sportlicher Entwicklung arbeiten. Die Verantwortlichen zeigen sich überzeugt, dass die Zusammenarbeit auch künftig von Einsatz, Leidenschaft und intensiver Trainingsarbeit geprägt sein wird. Im Umfeld des Vereins ist die Vorfreude groß, den begonnenen Prozess fortzusetzen und an die bisherigen Fortschritte anzuknüpfen – mit dem Ziel, sportlich weitere Schritte nach vorne zu machen.

