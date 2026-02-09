Neuer Trainer in Rechberg, wichtige Verlängerung beim Kreisligisten

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Beim SC Unterschneidheim setzt man auf Kontinuität an der Seitenlinie. Der Verein hat den auslaufenden Vertrag mit Trainer Rainer Wurstner um ein weiteres Jahr verlängert. Damit steht fest, dass Wurstner auch in der Saison 2026/27 die sportliche Verantwortung tragen wird. Intern gilt die Verlängerung als klares Bekenntnis zum eingeschlagenen Weg. Mannschaft und Trainerstab sollen gemeinsam weiter an Stabilität, Fitness und sportlicher Entwicklung arbeiten. Die Verantwortlichen zeigen sich überzeugt, dass die Zusammenarbeit auch künftig von Einsatz, Leidenschaft und intensiver Trainingsarbeit geprägt sein wird. Im Umfeld des Vereins ist die Vorfreude groß, den begonnenen Prozess fortzusetzen und an die bisherigen Fortschritte anzuknüpfen – mit dem Ziel, sportlich weitere Schritte nach vorne zu machen.
Der TSGV Rechberg verstärkt zur Rückrunde sein Trainerteam mit Benjamin Silva. Nach intensiven Gesprächen entschied sich der Coach bewusst für den Verein. Silva bringt Erfahrung aus erfolgreicher Jugendarbeit in Waldstetten und Bettringen mit und war zudem im Aktivenbereich der SGB tätig. Künftig unterstützt er Benji Vogt und Maxi von Schneider an der Seitenlinie. „Wir sind sehr froh, dass sich Benni für uns entschieden hat“, sagt Vorstand Simon Lettenmaier. Silva selbst freut sich auf die Aufgabe und lobt den Teamgeist am Rechberg. Der Verein wünscht ihm einen gelungenen Start.
