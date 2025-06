Neuer Trainer in Oberweikertshofen: „Die Chemie hat gepasst.“

Nach dem Rücktritt von Florian Hönisch coacht jetzt Sven Teichmann die Landesliga-Elf. Die Mannschaft steht jedoch vor einem Umbruch.

Nach dem völlig überraschenden Rücktritt von Trainer Florian Hönisch vier Spieltage vor dem Saisonende, erst wenige Wochen zuvor hatte er noch seinen Vertrag verlängert, machten sich Fußballvorstand Martin Steininger und Abteilungsleiter Dominik Widemann auf die Suche nach einem neuen Coach für die neue Saison.

Zuvor Trainer in Holzkirchen

Jetzt präsentierten die beiden SCO-Funktionäre mit dem 55-jährigen Sven Teichmann den neuen Trainer. Teichmann, der in Rott am Lech wohnt, trainierte zuletzt den Bezirksligisten TuS Holzkirchen. Mit dem A-Lizenzschein-Inhaber haben sich die Weikertshofener einen ehemaligen Spieler an Land gezogen, der in seiner aktiven Zeit bei zahlreichen namhaften Vereinen unter anderem bei Eintracht Trier, VfL Osnabrück, Jahn Regensburg, Chemnitzer FC und Hessen Kassel gespielt hat, bevor er ins Trainergeschäft wechselte, das er bei seinem Heimatverein TuS Celle als Spielertrainer begann.

Mit Trier war Teichmann sogar bis ins DFB-Pokalhalbfinale vorgedrungen, wo er gegen MSV Duisburg rausflog, nachdem Trier zuvor aber Schalke und Dortmund aus dem Pokalwettbewerb gekegelt hatte.

Einen großen Erfolg feierte Teichmann bei Eintracht Braunschweig, wo er sieben Jahre lang als Trainer im Nachwuchsleistungszentrum tätig war. Mit der U19 von Braunschweig wurde als er als Co-Trainer DFB-Pokalsieger. Nach seinem Umzug nach Oberbayern war Teichmann von 2019 bis 2023 bei der SpVgg Unterhaching. Hier schaffte er als Co-Trainer zusammen mit Trainer Sandro Wagner den Aufstieg der U19 in die Bundesliga. Seine letzten Trainerstationen waren der TSV Murnau und der TuS Holzkirchen.

Über Weikertshofens Spieler Elias Eck kam schließlich die Verbindung zu Weikertshofen zustande. Eck spielte unter Teichmann in Haching. „Nach einem kurzen Telefonat und einem anschließenden Treffen, an dem auch Fußballvorstand Steininger teilnahm, waren wir uns schnell einig“, berichtete Widemann. „Unsere gemeinsamen Vorstellungen und die Chemie haben gepasst“, so Widemann. Teichmann, der zunächst einen Vertrag für eine Saison erhalten hat, wird am 16. Juni erstmals das Training des SCO leiten. Ihm zur Seite steht als mitspielender Co-Trainer das zurückgekehrte Eigengewächs Maxi Schuch.

Mannschaft steht vor Umbruch

Für alle Beteiligten steht für die neue Saison fest, dass die Mannschaft so schnell als möglich nichts mit dem Abstieg zu tun hat. „So eine enge Geschichte wie die vergangene Saison brauchen wir nicht wieder“, so Steininger. Die Mannschaft steht allerdings vor einem Umbruch. Nach Abgängen von den beiden Torleuten Felix Thiel und Robin Scheurer, sowie den Spielern Antonios Masmanidis und Matija Radonjic haben mit Luca Binswanger, Martin Thurner, Frano Simic und Alojzije Matic weitere vier Spieler den SCO verlassen, und Kapitän Fabio Gonschior hat eine fußballerische Pause eingelegt. Steininger und Widemann arbeiten mit Hochdruck an der Verpflichtung von weiteren Spielern. Spruchreif aber ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts.