Neuer Trainer in Garmisch-Partenkirchen: Abdo soll Absturz verhindern

Der Landesligist fand lange keinen Coach. Dann meldete sich überraschend ein alter Bekannter. Jetzt muss Abdo den Abstieg verhindern.
Für den Klassenerhalt in der Landesliga Südost braucht es eine sportliche Kehrtwende beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen – und am besten auch gleich die Unterstützung des Fußballgottes. Bei der Trainersuche hatte er vielleicht schon seine Finger im Spiel.
Vergangenen Montag bimmelte bei Arne Albl das Handy. Die Nummer war den Kontakten des Vorstands nicht zuzuordnen. Gemeldet hat sich Khaled Abdo, wohnhaft in Hausham, Inhaber der DFB B-Lizenz, einst Jugendleiter des 1. FC. Ihm sei zu Ohren gekommen, dass beim kriselnden Landesligisten der Trainerposten immer noch vakant sei.
Abdo war bei Albl durchaus auf dem internen Radar hinterlegt. Gleichwohl war er der Annahme, ein Engagement käme ob der beruflichen Belange des gebürtigen Berliners nicht infrage. Doch das Restaurant, das Abdo führte, wurde inzwischen veräußert. Das dritte Kind ist im Anmarsch und dadurch die Sehnsucht nach fortwährender Gastronomie gesunken.
So kamen beide Parteien relativ zügig zu einer Einigung. Albl holte noch ein paar Eckdaten ein, dann folgte die Übereinkunft. Am kommenden Montag wird Abdo bereits an der Seite seines neuen Teams den Auftakt zur Vorbereitung gestalten.
Damit ist das größte Problem des 1. FC unverhofft vom Tisch. Bis dato war die Perspektive eher gering. „So groß war die Auswahl nicht“, bekennt Albl. Zwar habe er mit vielen Leuten Kontakt gehabt, letztlich aber zerschlugen sich alle Überlegungen. Fußballlehrer mit dem nötigen Rüstzeug standen anderswo unter Vertrag; bei den wenigen verfügbaren Trainern fehlte dem Chef des 1. FC die Überzeugung. Abdo aber erfüllte zweierlei Kriterien: verfügbar und mit Stallgeruch. Der 46-Jährige fungierte 2018 als Jugendleiter am Gröben, zudem fünf Jahre lang als Stützpunkttrainer. Überdies war er mitunter Co-Trainer beim FC Deisenhofen und U19-Coach beim TSV 1860 Rosenheim.
Der Leitfaden für den neuen Vorarbeiter spannt sich von selbst. „Er soll den Abstieg verhindern“, stellt Albl klar. Mit unstreitigem Schwerpunkt, die Blockaden aus den Köpfen der Spieler zu lösen. Albl sieht trotz unverändertem Personal ausreichend Potenzial im Team: „So viel besser waren wir vergangene Saison auch nicht.“ Zugleich nimmt er die Spieler in die Pflicht: Sie sind an der Reihe, zu liefern.
Doch heuer ist der Weg zum Klassenerhalt ungleich steiniger. Fünf Wochen und die gleiche Anzahl an Testspielen bleiben Abdo und der Mannschaft bis zum ersten Punktspiel in Hallbergmoos.