Neuer Trainer in Garmisch-Partenkirchen: Abdo soll Absturz verhindern

Der neue Trainer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen: Khaled Abdo. (Archivfoto) – Foto: FuPa

Der Landesligist fand lange keinen Coach. Dann meldete sich überraschend ein alter Bekannter. Jetzt muss Abdo den Abstieg verhindern.

Für den Klassenerhalt in der Landesliga Südost braucht es eine sportliche Kehrtwende beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen – und am besten auch gleich die Unterstützung des Fußballgottes. Bei der Trainersuche hatte er vielleicht schon seine Finger im Spiel. Vergangenen Montag bimmelte bei Arne Albl das Handy. Die Nummer war den Kontakten des Vorstands nicht zuzuordnen. Gemeldet hat sich Khaled Abdo, wohnhaft in Hausham, Inhaber der DFB B-Lizenz, einst Jugendleiter des 1. FC. Ihm sei zu Ohren gekommen, dass beim kriselnden Landesligisten der Trainerposten immer noch vakant sei.

Abdo war bei Albl durchaus auf dem internen Radar hinterlegt. Gleichwohl war er der Annahme, ein Engagement käme ob der beruflichen Belange des gebürtigen Berliners nicht infrage. Doch das Restaurant, das Abdo führte, wurde inzwischen veräußert. Das dritte Kind ist im Anmarsch und dadurch die Sehnsucht nach fortwährender Gastronomie gesunken. So kamen beide Parteien relativ zügig zu einer Einigung. Albl holte noch ein paar Eckdaten ein, dann folgte die Übereinkunft. Am kommenden Montag wird Abdo bereits an der Seite seines neuen Teams den Auftakt zur Vorbereitung gestalten.