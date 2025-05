Neuer Trainer in der Kreisliga, Wechsel in der Bezirksliga

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Eric Schmidtke kommt – und bringt pure Mentalität, Physis und Siegeswillen mit an den Ottmarsheimer Weg. Ein Spieler, der nicht diskutiert, sondern liefert. Einer, der da ist, wenn’s weh tut. Der vorneweg marschiert, der den Unterschied macht. Zitat von Eric: „Der Wechsel zur SpVgg Besigheim fühlt sich genau richtig an – sowohl sportlich als auch menschlich. Ich freue mich auf ein ambitioniertes Team in einem Umfeld, das sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt hat und klare Ziele verfolgt. Besonders schön ist es, dabei auf einige vertraute Gesichter zu treffen.“ Zitat von Coach Simon Herbst: „Mit Eric bekommen wir einen einen sehr starken und vielseitigen Spieler dazu, der über Jahre super Leistungen gezeigt hat. Er bringt physisch und mental eine unglaubliche Kraft mit und wird uns als Team weiterbringen.“

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SGM MassenbachHausen (Bezirksliga Franken)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Bei uns auf dem Dorf handelt man nach der Devise ‚ein Mann - ein Wort’ - deshalb werden bei unserer SGM keine Verträge mit Spielern gezeichnet und deshalb können wir an dieser Stelle nicht über ‚Vertragsverlängerungen‘ berichten. Bei uns zählt noch das Wort! Umso mehr freuen wir uns, dass unser Kapitän Paul Rücker #6, Keeper Tim Haiges #13 und Beat Fischer #15 uns per Handschlag ihr Wort für die neue Saison gegeben haben. Wir freuen uns, dass ihr auch weiterhin die Fußballschuhe für unsere SGM schnürt! Auf geht’s SGM!

+++

+++

TSG Kirchberg (Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Jürgen Wöppel wird neuer Trainer der TSG Kirchberg zur Saison 2025/2026! Wir freuen uns euch Jürgen Wöppel als neuen Cheftrainer der ersten Mannschaft vorzustellen. Der erfahrene Fußballtrainer übernimmt unser Team unabhängig von der Ligazugehörigkeit und bringt wertvolle regionale Erfahrung, sowie klare sportliche Konzepte mit. Wöppel war in den vergangenen Jahren bei mehreren Vereinen der Region aktiv, unter anderem beim FV Lauda, TuS Großrinderfeld und zuletzt beim VfB Bad Mergentheim und kann mehrere sportliche Erfolge, wie den Aufstieg in die Verbandsliga nachweisen! Da es ihn auch aus privaten Gründen in die Nähe von Kirchberg zieht, macht das diesen Neuanfang noch stimmiger! Wir gewinnen mit ihm als Trainer einen ausgewiesenen Fachmann und eine Persönlichkeit ruhiger Art, die großen Wert auf die Förderung junger Talente legt. Mit dem Trainerwechsel zu Jürgen Wöppel stellt sich die TSG Kirchberg sportlich neu auf und blickt mit Vorfreude auf die nächste Saison!

+++

+++

FV Olympia Laupheim (Landesliga Württemberg, Staffel 4)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Laupheimer Jung bleibt. Philip Jelica verlängert seinen Vertrag für die kommende Saison 2025/26. Als kleiner Junge bei der Olympia begonnen, ein kurzer Ausflug nach Baustetten und seit 2017 wieder zurück. Pipo steht für Olympia und hat nun zugesagt. Pipo kommt bisher auf 22 Spiele, 7 Tore und einen Assist. Gerade in der Abstiegsrunde kam Pipo immer besser mit seinen Stärken zur Geltung und hat alle seine Tore erzielt. „Uns ist wichtig, dass Laupheimer auch in Laupheim spielen. Pipo bleibt zu Hause. Wir haben Step-by-Step seine Rolle immer besser gefunden, sodass sein Mehrwert fürs Team stets größer wurde. Mental hat er eine super Entwicklung genommen. Mit ihm wollen wir einen physischen Leader entwickeln, der auch seine Nebenleute mitnimmt und so einen Teil zum Erreichen der Ziele beiträgt.“ - Andy Spann

+++

+++