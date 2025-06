Neuer Trainer in der Kreisliga und einige Wechsel

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSG Abtsgmünd (Kreisliga A2 Ostwürttemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Sandro Textoris schließt sich der TSG an!! Der 19-jährige Defensivspieler Sandro Textoris wechselt zur neuen Saison von der TSG Hofherrnweiler nach Abtsgmünd. Somit ist es der TSG gelungen, einen weiteren jungen, hochtalentierten und top ausgebildeten Spieler ins Kochertal zu holen. Nachdem er die letzten 6 Monate aus privaten Gründen mit dem Fußball kürzer treten musste freut sich Sandro, dass er bei der TSG wieder voll ins Fußballgeschehen eingreifen kann: „Ich bin glücklich, dass die TSG Abtsgmünd mir die Chance bietet, wieder mit dem Kicken beginnen zu können. Ich habe bei den Gesprächen sofort richtig Bock auf den eingeschlagenen Weg mit jungen und talentierten Spielern bekommen.“ so der Neuzugang. Sandro verbrachte seine Jugendkarriere bei der TSG Hofherrnweiler, u.a. zusammen mit den TSG-Neuzugängen Nico Rahmig und Christoph Schäfer, über diese auch der erste Kontakt zustande kam. Seine ersten Schritte bei den Aktiven machte er in dieser Saison ebenfalls am Sauerbach, wo er es auf jeweils zwei Einsätze bei der zweiten und dritten Mannschaft brachte. Abteilungsleiter Dietmar Knauer zeigt sich erfreut: „Wir sind glücklich, dass sich Sandro für die TSG Abtsgmünd entschieden hat. Nach seiner Pause hoffen wir, dass er sich schnell wieder im aktiven Fußball zurecht finden wird, um für uns die erhoffte Verstärkung zu werden. Er wird hierfür von uns alle Zeit bekommen, die er benötigt, da wir von seinem großen Potenzial absolut überzeugt sind!“ Die Abteilung Fußball wünscht Sandro einen guten Start bei der TSG und eine erfolgreiche und hoffentlich verletzungsfreie Zeit in Abtsgmünd.

Aaron Barth verstärkt die TSG!! Mit der Verpflichtung des Innenverteidigers Aaron Barth vom FC Germania Bargau ist der TSG ein echter Transfercoup gelungen. Der 30-jährige Linksfuß, der zahlreiche Landesliga- und Bezirksligaeinsätze in Bettringen, Lorch und Bargau vorweisen kann, soll der TSG-Abwehr mit seiner Erfahrung und Klasse die notwendige Sicherheit und Stabilität verleihen. Der Neuzugang zeigt sich voller Vorfreude: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich von Anfang an für einen Wechsel nach Abtsgmünd überzeugt. Ich freue mich auf die kommende Saison und möchte hier viel erreichen.“ Aarons erste Aktivenstation war bei der SG Bettringen, wo er 7 Jahre aktiv war. Von dort wechselte er ein Jahr zum TV Weiler, ehe er sich für zwei Jahre den SF Lorch anschloss. Die letzte Saison verbrachte er bei der Germania aus Bargau. In bisher zwölf Aktivenjahren bringt er es auf über 200 Einsätze in der Kreisliga A, Bezirksliga, sowie in der Landesliga. „Mit Aaron bekommen wir unseren absoluten Wunschspieler für die Position des Innenverteidigers. Mit seiner enormen Erfahrung kann er vorangehen und von Anfang an Verantwortung übernehmen.“, so Abteilungsleiter Dietmar Knauer. Die Abteilung Fußball freut sich riesig darüber, einen klasse Fußballer und Typen für die kommende Spielzeit verpflichten zu können und wünscht ihm eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Zeit in Abtsgmünd.

VfR Süßen (Kreisliga A3 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang beim VfR Süßen: Koray Balci wechselt vom 1. FC Donzdorf! Der VfR Süßen freut sich, die Verpflichtung von Koray Balci bekanntzugeben. Der Defensivspieler wechselt vom Bezirksligisten 1. FC Donzdorf zu uns und verstärkt ab sofort unser Team. Koray ist in der Abwehr vielseitig einsetzbar – ob auf der linken oder rechten Außenbahn oder in der Innenverteidigung – er bringt die nötige Flexibilität und Erfahrung mit, um unserem Defensivverbund zusätzliche Stabilität zu verleihen. Herzlich willkommen in Süßen, Koray! Wir freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit.

Türkgücü Ulm (Landesliga Württemberg, Staffel 4)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Die letzte Saison war hart. Der Abstieg hat wehgetan. Aber genau daraus entsteht jetzt etwas Neues – etwas Stärkeres, Hungrigeres, Echtes. Denn wer glaubt, wir bleiben liegen, kennt Türkgücü Ulm nicht. Wir stehen auf – mit breiter Brust, klaren Zielen und einem Team, das weiß, worauf es wirklich ankommt: Charakter, Mentalität und Zusammenhalt – auf und neben dem Platz! Cheftrainer Halil Korkmaz, Salahudin Beckovic, Emre Korkmaz, Eren Yürük, Adel Ajkunic, Sefa Köroglu, Vedin Bektic und Spieler-Co-Trainer Hikmet Turan. Diese Jungs sind nicht nur fußballerisch stark – sie bringen Herz, Haltung und Teamgeist mit. Genau die Mischung, die wir brauchen, um in der neuen Saison Vollgas zu geben. Einige weitere Neuzugänge sind aktuell noch im Urlaub – der zweite Teil der Vorstellung folgt in Kürze. Aber schon jetzt ist klar: Wir bauen eine Mannschaft, die nicht nur spielt – sondern für den Verein lebt. Wir kommen nicht einfach zurück – wir kommen zurück, um zu zeigen, wer wir sind. Türkgücü Ulm 2025 – Wir. Geben. Gas.

Spvgg Berneck Frauen (Landesliga Württemberg, Staffel 2)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Liebe Emma Kalmbach. Es ist Zeit Danke zu sagen, für deinen unermüdlichen Einsatz! Du hast immer die richtige Mentalität und einen riesigen Ehrgeiz gezeigt. Für deinen Platz hast du gekämpft – und das nicht nur sportlich, auch gegen den Schichtplan. Trotz langer Arbeitstage oder -Nächte hast du es immer wieder möglich gemacht, zum Fußball zu kommen. Gelb/Rot-Sperren hast du dir nur dann abgeholt, wenn du am nächsten Spiel sowieso, gefehlt hast. Taktisch klug, würden wir sagen. Als 6er hast du dich in jeden Zweikampf geworfen, immer alles gegeben und nie zurückgezogenDu warst für jeden Spaß zu haben, konntest über andere – aber auch über dich selbst – lachen und warst somit ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft! Die Türen für eine Rückkehr stehen dir natürlich immer offen – spätestens, wenn wir dich beruflich brauchen, wird’s ein Wiedersehen geben Wir wünschen dir nur das Beste für alles, was kommt – und freuen uns, wenn du dich noch oft in Berneck blicken lässt! Nicht nur zum zuschauen, vielleicht auch mal im Training und zur Not als Ersatzspielerin. Danke, Emma!

Liebe Sandra Honigmann. Unsere Nummer 7, unsere Allrounderin, unsere Kämpferin. Du bist inzwischen schon sehr lange ein fester Teil dieses Teams und auch wenn dich viele Verletzungen begleitet haben, bist du immer wieder zurückgekommen. Dein Wille, deine Stärke und dein Teamgeist waren für uns unglaublich wichtig – auf und neben dem Platz. Eigentlich hattest du geplant deine Karriere am letzten Spieltag dieser Saison zu beenden, leider hat dir eine erneute Verletzung einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Saison war bereits nach dem 17. Spieltag für dich beendet. Trotzdem hast du uns weiter vom Seitenrand unterstützt. Nachdem du ursprünglich der geborene Flügelspieler warst, wurdest du Jahr für Jahr immer mehr zum Allrounder, bist auf jeder Position einsetzbar gewesen. Du hast dich immer in den Dienst des Teams gestellt. Deine Gegenspieler sind an dir verzweifelt, weil du unermüdlich deine langen Beine in den Weg gestellt hast! Mit deinem Humor und deiner verpeilten Art hast du den Laden hier ordentlich aufgemischt. Du selbst hattest immer ein Lachen im Gesicht und hast so für gute Stimmung im Team gesorgt (Nur ab und an warst du offline geschalten). Wir wünschen dir nur das Beste für deine Zukunft und werden dich weiter als treue Unterstützerin von außen für unser Team brauchen!! DANKE für alles, liebe Sandra

TSV Strümpfelbach (Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der TSV Strümpfelbach freut sich, seinen neuen Cheftrainer Jan Thaler offiziell vorzustellen! Mit großer Erfahrung, einem klaren Spielkonzept und einer hohen Motivation übernimmt Jan ab sofort die Verantwortung für uns. Jan bringt sowohl Fachkompetenz als auch Teamgeist mit an die Seitenlinie. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und viele spannende Spiele unter deiner Leitung. Gemeinsam gehen wir die nächsten Schritte – mit Leidenschaft, Teamgeist und dem Blick nach vorn!

