Neuer Trainer in der Kreisliga, Trainer-Rücktritt in der Bezirksliga

Euron Beqiri ist ein weiteres Beispiel für den Rutesheimer Weg. Dies betont auch unser sportlicher Leiter, Pascal Haug: „Euron hat im letzten Jahr den Sprung aus unserer U19 in den Kader der ersten Mannschaft geschafft. Seine Entwicklung zeigt in die richtige Richtung und wir freuen uns daher, dass er auch in der kommenden Saison Teil unseres Kaders ist.“ Auch Euron freut sich auf die neue Spielzeit: „Ein Grund für meine Entscheidung, in Rutesheim zu bleiben, ist, dass ich mich in der Mannschaft sehr wohl fühle und ich merke dass ich mich hier sehr gut weiterentwickeln werde. Zudem möchte ich nächste Saison Gas geben, um der Mannschaft eine große Unterstützung zu sein und mit ihr als Ziel, den Aufstieg in die Verbandsliga zu haben.

GSV Hellas Reutlingen (Kreisliga B4 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Unser langjähriger Stürmer und Kapitän Georgios Chatzimalousis kehrt ab Juli zurück zur GSV Hellas-Familie! „Chatzi“ wird unserem Head Coach Pana Nakos künftig als Spieler-Co-Trainer zur Seite stehen und ihn tatkräftig unterstützen. Mit über 120 Toren für Hellas hat er bereits Vereinsgeschichte geschrieben – und wird zweifellos eine enorme Verstärkung für die kommende Saison sein.

FV Löchgau (Landesliga Württemberg, Staffel 1)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Weitere wichtige Verlängerungen beim FV Löchgau! Lukas Aras und Benjamin Hammann haben ihre Verträge verlängert und bleiben Teil unserer FVL-Familie! Lukas, unser junger Mittelstürmer, geht nach einer guten ersten Saison nun hochmotiviert in sein zweites Jahr bei den Aktiven. Seine Entwicklung macht Lust auf mehr! Benjamin musste in dieser Saison immer wieder verletzungsbedingt pausieren – umso schöner, dass er nicht aufgibt und sich zurückkämpft. Wir sind überzeugt, dass er in der neuen Runde wieder voll angreifen wird!

*Wichtiger Rückhalt neben dem Platz: Tim Stiegler bleibt an Bord!* Auch unser Physiotherapeut Tim Stiegler hat für die kommende Saison zugesagt! Dank seiner erstklassigen Arbeit sind unsere Spieler im Verletzungsfall bestens versorgt. Zusammen mit Alexander Louis Kurz gibt er alles dafür, jeden Spieler schnellstmöglich wieder fit auf den Platz zu bringen.

FC Marbach (Bezirksliga Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Unser Antonino „Toni“ Carneiro tritt aus privaten Gründen kürzer und wird in der kommenden Saison leider nicht mehr in seiner jetzigen Funktion zur Verfügung stehen. Wir sagen schon mal DANKE, Toni – für deinen Einsatz, deine Treue und deine Leidenschaft! Du bist beim FC Marbach jederzeit herzlich willkommen. Aber jetzt wünschen wir dir und der Mannschaft erst mal ein starkes, erfolgreiches Saisonfinale – du hast es dir verdient! Steffen Leibold bleibt dafür an Bord – er hat gemeinsam mit Toni im Februar die Mannschaft übernommen und ist auch schon länger in die Kaderplanung für die neue Saison eingebunden. Auch dir, Steffen, Danke für dein Vertrauen, deinen Einsatz und deine Treue! Und: Wir freuen uns riesig über die Rückkehr von Dominik Gallert, der als spielender Trainer einsteigt. Willkommen zurück, Galle! Die Mannschaft wurde bereits am Dienstag informiert – und gestern, 30.04.2025 gegen Dersim Ludwigsburg, gab’s vom Galle direkt sein Debüt auf dem Platz.

Sportfreunde Stockheim (Kreisliga A1 Franken)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Sportfreunde präsentieren neuen Trainer Dustin Weissbeck. Die Fußballabteilung der Sportfreunde Stockheim e.V. freut sich, Dustin Weissbeck als neuen Trainer für die kommende Saison bekanntzugeben. Dustin, der seine Trainerkarriere einst bei den Sportfreunden in Stockheim begonnen hat, kehrt nach erfolgreichen Jahren als Trainer beim SV Adelshofen zu seinen Wurzeln zurück. Die Entscheidung, Weissbeck zurückzuholen, wurde von der Abteilungsführung getroffen, um den Neuaufbau in der B-Klasse frühzeitig und strukturiert anzugehen. Nach einer herausfordernden Saison in der Kreisliga A1, die mit einem vorläufigen Aus und dem Abstieg endete, soll aus Fehlern gelernt und mit Weissbeck an der Seitenlinie ein komplett neues Kapitel aufgeschlagen werden. Quasi „back to the roots“. „Wir freuen uns sehr, Dustin wieder bei uns zu haben. Er kennt den Verein, bringt frische Ideen mit und hat ein starkes Verhältnis zu Stockheim und den Menschen hier“, so der Abteilungsleiter Markus Schulz. Besonders die Verbindung von Weissbeck zum letztes Jahr überraschend verstorbenen zweiten Abteilungsleiter Marco Bender, mit dem Dustin stets ein gutes Miteinander pflegte, macht seine Rückkehr besonders bedeutungsvoll. Unterstützt wird Weissbeck vom Co-Trainer Philipp Gorbracht, der bereits viele Jahre im Verein verwurzelt ist. Gemeinsam wollen sie die Sportfreunde wieder auf kameradschaftlichen Erfolgskurs bringen und damit den Grundstein für eine nachhaltige Fußballzukunft für die heranwachsende Vereinsjugend legen. Mit Spielern die sich mit dem Verein und den Traditionen im Ort identifizieren können und Lust auf diesen gemeinsamen Neuanfang haben.

