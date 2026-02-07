Neuer Trainer in Bartholomä, Offensivspieler für Zuffenhausen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Beim TSV Bartholomä sind die Weichen für die Zukunft gestellt: Daniel Friedel übernimmt ab Sommer 2026 das Traineramt und folgt auf Valerian Schartschinski. Der Verein sieht in ihm den Wunschkandidaten für die sportliche Neuausrichtung einer stark verjüngten Mannschaft. Friedel bringt Erfahrung aus dem Aktivenbereich beim SV Lautern mit und war über mehr als ein Jahrzehnt erfolgreich im Jugendfußball tätig. Zuletzt betreute er die B-Jugend der SG Bartholomä/Lautern und gilt als Trainer, der junge Spieler gezielt weiterentwickeln kann.
Unterstützt wird er von einem eingespielten Team. Oliver Fauth bleibt Co-Trainer und setzt seine bisherige Arbeit fort, während Marc Wagner als spielender Co-Trainer zusätzliche Präsenz auf und neben dem Platz einbringen soll. Beim TSV verbindet man mit diesem Trio die Hoffnung, an die jüngsten sportlichen Erfolge anzuknüpfen. Verein und Umfeld wünschen dem neuen Trainerteam einen gelungenen Start und eine erfolgreiche Saison 2026/27.
Der TV89 Zuffenhausen verstärkt seine Offensive mit Winterneuzugang Marwan Moutot. Der 20-Jährige ist als Zehner oder Flügelspieler einsetzbar und soll mit Dribblingstärke und Kreativität für zusätzliche Gefahr sorgen. Moutot trägt die Rückennummer 10, sein starker Fuß ist rechts. Als Vorbild nennt er Cristiano Ronaldo, vor Spielen gehört ein Gebet zu seinem Ritual. Sein Ziel: jedes Spiel gewinnen. Stationen seiner bisherigen Laufbahn waren unter anderem SportVg Feuerbach, MTV Stuttgart, FSV Waiblingen, SV Prag, FC Stuttgart, SV Fellbach und SV Böblingen. Beim TV89 setzt man auf seine Spielfreude in der Rückrunde.
