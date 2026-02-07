Neuer Trainer in Bartholomä, Offensivspieler für Zuffenhausen

– Foto: Hansjürgen Jablonski

TSV Bartholomä

Beim TSV Bartholomä sind die Weichen für die Zukunft gestellt: Daniel Friedel übernimmt ab Sommer 2026 das Traineramt und folgt auf Valerian Schartschinski. Der Verein sieht in ihm den Wunschkandidaten für die sportliche Neuausrichtung einer stark verjüngten Mannschaft. Friedel bringt Erfahrung aus dem Aktivenbereich beim SV Lautern mit und war über mehr als ein Jahrzehnt erfolgreich im Jugendfußball tätig. Zuletzt betreute er die B-Jugend der SG Bartholomä/Lautern und gilt als Trainer, der junge Spieler gezielt weiterentwickeln kann.

Unterstützt wird er von einem eingespielten Team. Oliver Fauth bleibt Co-Trainer und setzt seine bisherige Arbeit fort, während Marc Wagner als spielender Co-Trainer zusätzliche Präsenz auf und neben dem Platz einbringen soll. Beim TSV verbindet man mit diesem Trio die Hoffnung, an die jüngsten sportlichen Erfolge anzuknüpfen. Verein und Umfeld wünschen dem neuen Trainerteam einen gelungenen Start und eine erfolgreiche Saison 2026/27.