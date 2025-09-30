Neuer Trainer im Männerbereich bei Steglitz GB

Der Verein freut sich Bernhard (Bernd) Roth als neuen Trainer der ersten Männermannschaft begrüßen zu dürfen. Darüber hinaus übernimmt er die sportliche Verantwortung für den gesamten Männerbereich.
Bernd bringt vielfältige Erfahrungen mit, die er sich in seinen bisherigen Stationen als Trainer sowie als sportlicher Leiter erarbeitet hat. Besonders hervorzuheben ist, das er stets ehrenamtlich tätig war - immer auf der Grundlage seines eigenen Kleinstunternehmens. Dieses Engagement zeigt seine Leidenschaft und seine Verbundenheit zum Fußballsport.
Die persönliche Zusammenarbeit zwischen Bernd und unserem Verein hat sich in den vergangenen Jahren bereits entwickelt. Seit rund fünf Jahren besteht ein enger Austausch, und wir sind überzeugt, dass es diesmal nachhaltig funktionieren wird.
Mit Bernd Roth gewinnen wir nicht nur einen kompetenten Trainer, sondern auch einen Menschen, dessen Fachwissen und Einsatzbereitschaft wir in unsere Vereinsarbeit einbinden möchten.
Wir heißen ihn herzlich willkommen in unseren Reihen und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft.