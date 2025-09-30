Neuer Trainer im Männerbereich bei Steglitz GB

Der Verein freut sich Bernhard (Bernd) Roth als neuen Trainer der ersten Männermannschaft begrüßen zu dürfen. Darüber hinaus übernimmt er die sportliche Verantwortung für den gesamten Männerbereich.

Bernd bringt vielfältige Erfahrungen mit, die er sich in seinen bisherigen Stationen als Trainer sowie als sportlicher Leiter erarbeitet hat. Besonders hervorzuheben ist, das er stets ehrenamtlich tätig war - immer auf der Grundlage seines eigenen Kleinstunternehmens. Dieses Engagement zeigt seine Leidenschaft und seine Verbundenheit zum Fußballsport.