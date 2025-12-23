Neuer Trainer, großer Abschied beim Team aus der Landesklasse

Der VfL Nauen geht mit einem Einschnitt und einem klaren Signal in die zweite Saisonhälfte der Saison 2025/2026. Ein neuer Trainer übernimmt die Verantwortung, ein vertrautes Gesicht verabschiedet sich, und die Tabelle zeigt, wie viel in dieser Spielzeit noch möglich ist.

Ein Schnitt mit Respekt Laut den Angaben des Vereins wird Dirk Altkrüger die erste Mannschaft des VfL Nauen in der Rückrunde der Saison 25/26 nicht mehr betreuen. Die Entscheidung hat sowohl berufliche als auch private Gründe. Für den Verein bedeutet dies das Ende eines gemeinsamen Abschnitts, der weit über den reinen Spielbetrieb hinausging.

Weichenstellung zur Winterpause Laut den Angaben des Vereins auf sozialen Medien hat der VfL Nauen nach intensiven Gesprächen einen neuen Trainer für seine 1. Mannschaft gefunden. Daniel Kraatz übernimmt ab sofort das Team und tritt damit in einer Phase an, die von Erwartungen, Hoffnung und sportlicher Spannung geprägt ist. Der Verein kündigte an, dass weitere Informationen im neuen Jahr folgen werden, machte aber bereits deutlich, dass diese Entscheidung bewusst und nach intensiven Gesprächen getroffen wurde.

Dank für eine gemeinsame Zeit

Der VfL Nauen nutzt die Bekanntgabe, um Danke zu sagen. Der Dank gilt einer schönen gemeinsamen Zeit, die von Vertrauen, Zusammenarbeit und gegenseitigem Respekt geprägt war. Dabei wurde hervorgehoben, dass Dirk nicht nur als Trainer wahrgenommen wurde, sondern auch als Mensch.

Bleibende Verbundenheit

Der Verein betont, dass Dirk Altkrüger jederzeit beim VfL Nauen willkommen ist und immer ein Teil der Funkstädter-Familie bleiben wird. Diese Worte spiegeln die emotionale Verbundenheit wider, die auch über das Ende der Zusammenarbeit hinaus Bestand haben soll.

Ausgangslage in der Landesklasse West

In der Tabelle der Landesklasse West belegt der VfL Nauen nach 15 Spielen den vierten Tabellenplatz. Mit neun Siegen, drei Unentschieden und drei Niederlagen stehen 27 Punkte zu Buche, dazu ein Torverhältnis von 33:14. An der Tabellenspitze steht der SV Grün-Weiß Brieselang mit 35 Punkten, gefolgt vom FSV Babelsberg 74 mit 31 Punkten und dem Pankower SV Rot-Weiß 1921 mit 30 Punkten.

Der erste Schritt im neuen Jahr

Der VfL Nauen bestreitet sein erstes Spiel nach der Winterpause in der Landesklasse West am Samstag, den 28. Februar 2026, um 15 Uhr. Gegner ist der FK Hansa Wittstock 1919. Dieses Spiel markiert den Pflichtspielauftakt im neuen Jahr und zugleich den ersten Auftritt unter dem neuen Trainer.