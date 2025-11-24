Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Ariane Horn
„Neuer" Trainer gefunden
Viktoria Großenenglis präsentiert mit Langhans Rückkehrer an der Seitenlinie
Wie die HNA berichtet, hat der TuS Viktoria Großenenglis nur wenige Tage nach dem Rücktritt von Philipp Ziegler einen neuen Trainer gefunden – und setzt dabei auf ein bekanntes Gesicht. Dirk Langhans übernimmt erneut das Hessenliga-Team und kehrt damit an die Wirkungsstätte zurück, an der er bereits in der Saison 2022/23 mit einer starken Rückrunde für Aufsehen sorgte.
Die Hessenliga-Frauen starten nun in die Hallenphase, ehe Mitte Januar die Vorbereitung auf den Klassenerhalt beginnt. Auch im Gruppenliga-Team gab es Bewegung: Für den nach Fritzlar wechselnden Jannik Zielasko übernimmt Pascal Wünsch.