„Neuer" Trainer gefunden

Wie die HNA berichtet, hat der TuS Viktoria Großenenglis nur wenige Tage nach dem Rücktritt von Philipp Ziegler einen neuen Trainer gefunden – und setzt dabei auf ein bekanntes Gesicht. Dirk Langhans übernimmt erneut das Hessenliga-Team und kehrt damit an die Wirkungsstätte zurück, an der er bereits in der Saison 2022/23 mit einer starken Rückrunde für Aufsehen sorgte.