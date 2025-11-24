 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
– Foto: Ariane Horn

„Neuer" Trainer gefunden

Viktoria Großenenglis präsentiert mit Langhans Rückkehrer an der Seitenlinie

Wie die HNA berichtet, hat der TuS Viktoria Großenenglis nur wenige Tage nach dem Rücktritt von Philipp Ziegler einen neuen Trainer gefunden – und setzt dabei auf ein bekanntes Gesicht. Dirk Langhans übernimmt erneut das Hessenliga-Team und kehrt damit an die Wirkungsstätte zurück, an der er bereits in der Saison 2022/23 mit einer starken Rückrunde für Aufsehen sorgte.

Die Hessenliga-Frauen starten nun in die Hallenphase, ehe Mitte Januar die Vorbereitung auf den Klassenerhalt beginnt. Auch im Gruppenliga-Team gab es Bewegung: Für den nach Fritzlar wechselnden Jannik Zielasko übernimmt Pascal Wünsch.

