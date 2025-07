Neuer Trainer für Schwetzingen

Sein Nachfolger ist Bartosz Franke und in der Rhein-Neckar-Region unter anderem aufgrund seines früheren Engagements als Spieler beim VfR Mannheim bekannt. Der 38-Jährige coachte bereits den SV Seckenheim von 2020 bis ´24 sowie als spielender Co-Trainer den VfR Mannheim II und darf in der Spargelstadt nun erstmals einen Landesligisten trainieren.

In Schwetzingen übernimmt er eine Mannschaft, die nach einer schwachen Rückrunde über die Relegation ihre Saison und sich selbst mit dem Klassenerhalt gerettet hat. 2025/26 ist mit einem Neuanfang zu rechnen beim Traditionsverein, der sicherlich gerne wieder etwas höher angreifen möchte.

Die Landesliga Rhein-Neckar an sich wird eine sehr interessante Angelegenheit werden. Aufgrund der drei Verbandsliga-Absteiger gehen diese Runde 18 Teams an den Start, was mit 34 Spieltagen eine Hammer-Runde bedeutet. Zu den Favoriten zählen der Vizemeister FV Brühl, aber auch der FK Srbija Mannheim oder der FC Türkspor Mannheim. Und dann darf man von den Aufsteigern mit Sicherheit nicht den FC Bammental unterschätzen. Der VfB St.Leon möchte seinerseits in der Spitzengruppe ein Wörtchen mitreden und der ASC Neuenheim steht vor einem kompletten Neuanfang.