Neuer Trainer für Peißenberg – Musliu kommt aus Murnau

Besim Musliu aus Murnau. – Foto: Andreas Mayr

Vier Jahre ohne Fußball sind genug für Besim Musliu, der Trainer und Spieler aus Murnau – landauf und landab bekannt, weil er bei so vielen Klubs zwischen Söchering und Garmisch-Partenkirchen gekickt hat. Er ist zurück. Zur neuen Saison trainiert er die Fußballer des TSV Peißenberg, gerade abgestiegen in die Kreisklasse, und trifft dort auf viele Bekannte von früher.

Zuletzt war es ruhig geworden um den 51-Jährigen. „Ich hab’ mir bissl Pause gegönnt.“ Musliu widmete sich der Arbeit und den Kindern, die Handball spielen und boxen. Nachdem sein jüngerer Sohn in diesem Sommer seinen Abschluss macht und ab Herbst eine Ausbildung startet, hat der Papa nun wieder Zeit für seine große Leidenschaft: den Fußball.