Neuer Trainer für Peißenberg – Musliu kommt aus Murnau

Der TSV Peißenberg hat sich auf der Kommandobrücke für einen neuen Mann entschieden.
Vier Jahre ohne Fußball sind genug für Besim Musliu, der Trainer und Spieler aus Murnau – landauf und landab bekannt, weil er bei so vielen Klubs zwischen Söchering und Garmisch-Partenkirchen gekickt hat. Er ist zurück. Zur neuen Saison trainiert er die Fußballer des TSV Peißenberg, gerade abgestiegen in die Kreisklasse, und trifft dort auf viele Bekannte von früher.
Zuletzt war es ruhig geworden um den 51-Jährigen. „Ich hab’ mir bissl Pause gegönnt.“ Musliu widmete sich der Arbeit und den Kindern, die Handball spielen und boxen. Nachdem sein jüngerer Sohn in diesem Sommer seinen Abschluss macht und ab Herbst eine Ausbildung startet, hat der Papa nun wieder Zeit für seine große Leidenschaft: den Fußball.
Nach Peißenberg kam er mehr oder weniger zufällig. Sein Arbeitskollege, Vater eines Spielers, sprach ihn an. Der Murnauer findet das Maß zwischen Lockerheit und Ernsthaftigkeit. Musliu versteht sich als Teamplayer, sagt etwa über Assistent Lukas Hartmann: „Bei mir gibt’s keinen Co-Trainer – nur Trainer. Ich will immer auf gleicher Höhe sein.“ So handhabte er’s früher schon. Seine neue Mannschaft hat er mal zufällig begutachtet und positiv abgespeichert. „Die sind zwar abgestiegen, aber das ist kein Beinbruch.“ Beinahe alle bleiben zusammen, deshalb will sich der Murnauer auch direkt oben einsortieren.