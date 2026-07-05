Neuer Trainer für MFFC-Fußballerinnen

Wiesbaden. . Der MFFC Wiesbaden präsentiert mit Carlos Pereira Kipke den neuen Cheftrainer seiner Hessenliga-Mannschaft. Der erfahrene B-Lizenzinhaber war zuletzt in verschiedenen Funktionen für die 2. Frauen von Eintracht Frankfurt tätig und bringt umfangreiche Erfahrung aus dem leistungsorientierten Frauen- und Mädchenfußball mit. „Mein Ziel ist es, eine Mannschaft zu formen, auf die der Verein stolz sein kann – mit Leidenschaft, Teamgeist und attraktivem Fußball. Dabei wollen wir die Traditionen des Vereins leben und gleichzeitig neue Impulse setzen“, erklärt Kipke.
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„Unser ausdrückliches Ziel war es, einen neuen Trainer zu verpflichten, der das Niveau bei den Frauen nochmals auf ein neues Level heben kann. Mit Carlos haben wir hierfür unseren absoluten Wunschkandidaten verpflichten können“, so der 1. Vorsitzende Philip Hodgkinson.
Gemeinsam mit dem Trainerteam, bestehend aus Co-Trainer Niklas Gregor, Torwarttrainer Enrique Lozano Alonso, Mental- und Individualtrainer Albert Weber sowie Betreuerin Franziska Schmeling, stehe damit ein leistungsstarkes Funktionsteam für die neue Saison bereit, so der Verein in seiner Mitteilung.