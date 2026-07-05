Neuer Trainer für MFFC-Fußballerinnen MFFC Wiesbaden verpflichtet den „absoluten Wunschkandidaten“ Carlos Pereira Kipke als neuen Cheftrainer der Hessenliga-Mannschaft. von Redaktion · Heute, 05:00 Uhr · 0 Leser

Carlos Pereira Kipke ist der neue Trainer beim MFFC Wiesbaden. Foto: Svenja Rode/MFFC

Wiesbaden. . Der MFFC Wiesbaden präsentiert mit Carlos Pereira Kipke den neuen Cheftrainer seiner Hessenliga-Mannschaft. Der erfahrene B-Lizenzinhaber war zuletzt in verschiedenen Funktionen für die 2. Frauen von Eintracht Frankfurt tätig und bringt umfangreiche Erfahrung aus dem leistungsorientierten Frauen- und Mädchenfußball mit. „Mein Ziel ist es, eine Mannschaft zu formen, auf die der Verein stolz sein kann – mit Leidenschaft, Teamgeist und attraktivem Fußball. Dabei wollen wir die Traditionen des Vereins leben und gleichzeitig neue Impulse setzen“, erklärt Kipke.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. „Unser ausdrückliches Ziel war es, einen neuen Trainer zu verpflichten, der das Niveau bei den Frauen nochmals auf ein neues Level heben kann. Mit Carlos haben wir hierfür unseren absoluten Wunschkandidaten verpflichten können“, so der 1. Vorsitzende Philip Hodgkinson.