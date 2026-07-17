Neuer Trainer für die Zweite Mannschaft des SVO

Philip Linser übernimmt die Zweite Mannschaft des SV Opfingen

Der SV Opfingen stellt die Weichen für die kommende Saison: Zur Spielzeit 2026/27 übernimmt Philip Linser den Trainerposten der Zweiten Mannschaft.

Linser ist beim SVO seit vielen Jahren fest verwurzelt. Als langjähriger Spieler kennt er den Verein, die Mannschaften und das Umfeld bestens. Darüber hinaus sammelte er bereits als Jugendtrainer Erfahrung an der Seitenlinie.