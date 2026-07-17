Neuer Trainer für die Zweite Mannschaft des SV Opfingen

Der SV Opfingen stellt die Weichen für die kommende Saison: Zur Spielzeit 2026/27 übernimmt Philip Linser den Trainerposten der Zweiten Mannschaft.

Linser ist beim SVO seit vielen Jahren fest verwurzelt. Als langjähriger Spieler kennt er den Verein, die Mannschaften und das Umfeld bestens. Darüber hinaus sammelte er bereits als Jugendtrainer Erfahrung an der Seitenlinie.

Mit der internen Lösung setzt der SV Opfingen bewusst auf Kontinuität und einen Trainer, der den Verein und seine Strukturen genau kennt. Philip soll die Zweite Mannschaft sportlich weiterentwickeln und gleichzeitig die Verbindung zwischen Jugend- und Aktivenbereich stärken.