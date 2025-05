Neuer Trainer für die VSG Altglienicke

Ein vertrautes Gesicht kehrt nach Berlin zurück: Ersan Parlatan übernimmt zur kommenden Saison den Regionalligisten VSG Altglienicke. Und das für zwei Jahre. Der 47-jährige Fußballlehrer coachte einst Viktoria Berlin und BAK 07 bis an die Schwelle zur 3. Liga – nun wartet an der Spree eine neue Herausforderung.

So., 11.05.2025, 13:00 Uhr

Die VSG Altglienicke hat einen neuen Cheftrainer: Ersan Parlatan wird zur kommenden Saison die Mannschaft in der Regionalliga Nordost übernehmen. Der 47-Jährige tritt damit die Nachfolge von Interimstrainer Dan Twardzik an, der die Mannschaft seit der Trennung von Semih Keskin Ende März betreute.

Parlatan bringt reichlich Erfahrung mit – und kennt die Hauptstadt bestens. Von 2018 bis 2019 trainierte er den Berliner AK und führte die Moabiter in der Regionalliga Nordost bis auf Platz zwei hinter dem Chemnitzer FC. Davor coachte er langjährig Viktoria Berlin.

Nach seinem Engagement beim BAK 2019 zog es Parlatan zunächst in die Türkei. 2021 wird er Co bei Konyaspor in der ersten Liga (Süper Lig). Es folgten Trainerstationen beim TSV Steinbach Haiger (2022), Kickers Offenbach (2023) und zuletzt beim Wuppertaler SV im Jahr 2024 – allesamt Regionalligisten. Hier seine gesamten Stationen im Profil