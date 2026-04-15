Neuer Trainer für die SG-Nieder-Kainsbach/Affh.

Gemeinsam in die Zukunft – Neuzugang an der Seitenlinie

Für die SG Nieder-Kainsbach/Affh. ist das etwas ganz Besonderes: Mit Christian gewinnen wir nicht nur einen erfahrenen und ambitionierten Trainer, sondern vor allem einen Menschen, der mit Leidenschaft und Herzblut für unseren Verein & den Fußball brennt.

Zuletzt war Christian als Spielertrainer beim TSV Höchst tätig, weitere Spieler Stationen waren u. a. Viktoria Urberach, FC Alsbach, VFR Bürstadt, Darmstadt 98, MSV Duisburg und Sportfreunde Siegen.