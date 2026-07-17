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Neuer Trainer für die SG Eintracht Peitz
Die Eintracht startet mit neuem Trainergespann in die Saison 2026/2027 der Landesklasse Süd. Die Ziele sind klar formuliert: ein Platz unter den Top 10, mit Blick nach oben.
Die SG Eintracht Peitz hat die wichtigste Personalentscheidung vor dem Start in die Saison 2026/2027 der Landesklasse Süd getroffen. Christoph Mellack übernimmt das Traineramt. An seiner Seite steht mit Sven Ballack ein langjähriger Wegbegleiter des Vereins, der seine Erfahrung künftig als Co-Trainer einbringen wird.
Optimistischer Blick auf die neue Saison
Mit dem neuen Trainerduo blickt die SG Eintracht Peitz optimistisch auf die Saison 2026/2027 in der Landesklasse Süd. Der Verein erinnert daran, dass sich die Mannschaft seit dem Aufstieg in die Landesklasse Anfang der 2010er-Jahre als feste Größe etabliert habe und immer wieder bewiesen habe, in der Liga vorne mitspielen zu können.
Klare sportliche Zielsetzung
Für die bevorstehende Spielzeit knüpft der Verein an die zurückliegenden Jahre an. Das erklärte Ziel ist es, erneut eine starke Rolle in der Landesklasse Süd einzunehmen. Zunächst soll ein Platz unter den Top 10 erreicht werden. Verläuft die Saison optimal, möchte die SG Eintracht Peitz sogar um einen Platz unter den besten fünf Mannschaften mitspielen.
Dank an die Verantwortlichen
Zum Abschluss der Vorstellung des neuen Trainerteams wünscht der Verein Christoph Mellack und Sven Ballack viel Erfolg, ein glückliches Händchen und eine erfolgreiche Saison. Gleichzeitig bedankt sich die SG Eintracht Peitz bei Teammanager René Bilke sowie Abteilungsleiter Andreas Henschke für ihr großes Engagement und die Auswahl des neuen Trainerteams.