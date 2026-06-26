Neuer Trainer für die schlechteste Elf Oberbayerns: „Ich muss einfach alles geben“ Umstrukturierung nach Katastrophen-Saison von Marcel Huse · Heute, 13:23 Uhr · 0 Leser

Eine ganz üble Spielzeit haben diese Herren hinter sich. Der RB Petrolspor München stellte in der Saison 25/26 die schlechteste Mannschaft in ganz Oberbayern. – Foto: RB Petrolspor München

Sowohl die beste als auch die schlechteste Mannschaft Oberbayerns kam in der letzten Saison aus der Landeshauptstadt. Der RB Petrolspor München war der Gegenentwurf zum FC Bayern.

München – Schießbude, die – Wortart: feminin – Worttrennung: Schieß|bu|de. Der Duden-Eintrag dieses Wortes ist über den Buchstaben „S“ zu finden. Nach der vergangenen Kreisklassen-Saison des RB Petrolspor München wird wohl so mancher Fußballfan unter dem Buchstaben „R“ nach diesem Begriff suchen. Die Mannschaft des RBP lud zuletzt zum Toreschießen ein – der Titel der „schlechtesten Elf Oberbayerns“ geht in diesem Jahr in die Landeshauptstadt. Null Siege, null Unentschieden, null Punkte. 26 Niederlagen und 276 Gegentreffer mussten die Kicker aus Perlach aushalten. Ein (ganz) kleiner Wermutstropfen sind die 28 geschossenen Buden. Doch auch diese Treffer ändern nichts an dem Rekord. In ganz Oberbayern gab es in der vergangenen Spielzeit mit Ausnahme von zurückgezogenen Mannschaften außer dem RB Petrolspor keine Elf, die ohne einen einzigen Punkt die Saison beendet hat. Jetzt gibt es einen Wechsel auf der Trainerposition. Aber welcher Coach traut sich diese Aufgabe zu?

Familiärer Hintergrund zu einem kleinen türkischen Dorf – neuer Coach kommt zu einem neuen Verein Seyfettin Güler, 45 Jahre alt, seit mehr als 15 Jahren Trainer – Spitzname: Seyfi. Der neue Chefanweiser will nach einer „echt schwierigen Zeit“ neu angreifen: „Ich muss einfach alles geben. Alles machen, dass es irgendwie läuft“, verrät der Neuankömmling gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Der Grund für „Seyfi“ als neuen Trainer ist alles andere als gewöhnlich. „Das ist ein bisschen eine Familienbeziehung von meiner Frau.“ Die Güler-Gattin kommt aus einer türkischen Provinz namens „Kayseri“. Dort gibt es den Bezirk „Özvatan“. Im Ortsteil „Kermelik“ liegt der Ursprung der Familie von Seyfis Ehefrau. Doch warum ist das interessant? Neben einem Wechsel auf der Kommandobrücke gab es auch eine strukturelle Veränderung im Klub. Der „alte“ Verein RB Petrolspor existiert nämlich gar nicht mehr. Stattdessen wurde ein neuer Verein mit dem Namen SV K. Kermelikspor München gegründet.

Seyfettin „Seyfi“ Güler hat beim SV K. Kermelikspor München ab jetzt die Zügel in der Hand. Der neue Coach musste von den Klub-Funktionären lange überredet werden. – Foto: Privat