Neuer Trainer für Deutz 05 II: Gilles kommt aus Zündorf Der 32-Jährige übernimmt die Landesliga-Reserve. Dennis Hedemann rückt ins zweite Glied. von Andreas Santner · Heute, 12:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Deutz 05

Nach dem knappen Klassenerhalt in der vergangenen Aufstiegssaison stellt sich die zweite Herrenmannschaft von Deutz 05 auf der Trainerposition neu auf. Yanik Gilles übernimmt ab sofort die Verantwortung am Seitenrand. Der 32-Jährige wechselt nach fast einem Jahrzehnt bei Germania Zündorf nach Deutz und soll neue Energie für die sportliche Weiterentwicklung des Teams einbringen. Der bisherige Cheftrainer bleibt dem Verein in veränderter Rolle erhalten.

In der abgelaufenen Spielzeit belegte die Deutzer Zweitvertretung als Aufsteiger den 13. Tabellenplatz in der Bezirksliga Staffel 2 und sicherte sich damit den Verbleib in der Liga. „Der Kontakt kam über den Sportlichen Leiter, Yilmaz Ardic, der sich bei mir gemeldet und mir erzählt hatte, was der Verein vorhat. Am Ende hat mich einfach das Gesamtpaket Deutz überzeugt“, blickt Gilles auf die ersten Gespräche zurück. „Über den Verein muss man nicht viele Worte verlieren – er hat einen hervorragenden Ruf.“

Eine homogene Truppe mit viel Ehrgeiz Gilles bringt fundierte Erfahrung aus dem Kölner Amateurfußball mit nach Deutz. Er war langjährig für den FC Germania Zündorf tätig, wo er die zweite Mannschaft in der Kreisliga B2 coachte sowie zeitweise als Trainer und Co-Trainer der dortigen Bezirksliga-Mannschaft parat stand. Neben dem Renommee des Klubs war es vor allem das sportliche Potenzial des Kaders, das den Ausschlag für seine Zusage gab. „Auch die Mannschaft hat einen sehr, sehr guten Ruf. Als ich dann die ersten Gespräche geführt habe – nicht nur mit Yilmaz, sondern auch mit ein, zwei Leuten aus und rund um die Mannschaft –, habe ich relativ schnell gemerkt, dass das eigentlich genau das ist, was ich will“, erklärt der neue Cheftrainer. „Es ist eine sehr homogene Truppe, die aber auch richtig Bock hat, die Bezirksliga anzugreifen. Nach neun Jahren bei Zündorf hat sich das vom Bauchgefühl her einfach sofort richtig angefühlt.“