Neuer Trainer für Deutz 05 II: Gilles kommt aus Zündorf

Nach dem knappen Klassenerhalt in der vergangenen Aufstiegssaison stellt sich die zweite Herrenmannschaft von Deutz 05 auf der Trainerposition neu auf. Yanik Gilles übernimmt ab sofort die Verantwortung am Seitenrand. Der 32-Jährige wechselt nach fast einem Jahrzehnt bei Germania Zündorf nach Deutz und soll neue Energie für die sportliche Weiterentwicklung des Teams einbringen. Der bisherige Cheftrainer bleibt dem Verein in veränderter Rolle erhalten.
In der abgelaufenen Spielzeit belegte die Deutzer Zweitvertretung als Aufsteiger den 13. Tabellenplatz in der Bezirksliga Staffel 2 und sicherte sich damit den Verbleib in der Liga.
„Der Kontakt kam über den Sportlichen Leiter, Yilmaz Ardic, der sich bei mir gemeldet und mir erzählt hatte, was der Verein vorhat. Am Ende hat mich einfach das Gesamtpaket Deutz überzeugt“, blickt Gilles auf die ersten Gespräche zurück. „Über den Verein muss man nicht viele Worte verlieren – er hat einen hervorragenden Ruf.“
Gilles bringt fundierte Erfahrung aus dem Kölner Amateurfußball mit nach Deutz. Er war langjährig für den FC Germania Zündorf tätig, wo er die zweite Mannschaft in der Kreisliga B2 coachte sowie zeitweise als Trainer und Co-Trainer der dortigen Bezirksliga-Mannschaft parat stand. Neben dem Renommee des Klubs war es vor allem das sportliche Potenzial des Kaders, das den Ausschlag für seine Zusage gab.
„Auch die Mannschaft hat einen sehr, sehr guten Ruf. Als ich dann die ersten Gespräche geführt habe – nicht nur mit Yilmaz, sondern auch mit ein, zwei Leuten aus und rund um die Mannschaft –, habe ich relativ schnell gemerkt, dass das eigentlich genau das ist, was ich will“, erklärt der neue Cheftrainer. „Es ist eine sehr homogene Truppe, die aber auch richtig Bock hat, die Bezirksliga anzugreifen. Nach neun Jahren bei Zündorf hat sich das vom Bauchgefühl her einfach sofort richtig angefühlt.“
Der Wechsel nach Deutz ist für den 32-Jährigen ein wohlüberlegter Schritt, um sich auf höherem Niveau zu beweisen und neue Impulse zu setzen. Es ging ihm dabei auch um eine persönliche Veränderung. „Als die Anfrage kam und ich mich intensiver damit beschäftigt habe, stand für mich fest: Nach neun Jahren jetzt den nächsten Schritt in die Bezirksliga zu gehen, fühlt sich einfach richtig an“, beschreibt Gilles seine Beweggründe. „Da war jetzt nichts Spektakuläres dabei und es war auch absolut nichts gegen Zündorf, sondern einfach eine Entscheidung für mich und meine persönliche Weiterentwicklung als Trainer und auch als Mensch. Ich wollte mal raus aus der Komfortzone, etwas komplett Neues in einem Verein machen, in dem ich eigentlich niemanden kenne, und eine Aufgabe mit echter Verantwortung übernehmen.“
Mit der Verpflichtung von Gilles greift bei der Landesliga-Reserve eine veränderte Konstellation. Dennis Hedemann (39), der zuletzt als Cheftrainer fungierte und davor bereits als Co-Trainer aktiv war, kehrt wieder in die Rolle des Co-Trainers zurück. Laut Vereinsmeldung wird er das Trainerteam mit seiner Erfahrung, seiner engen Verbundenheit zum Verein und seiner hervorragenden Arbeit innerhalb der Mannschaft weiterhin maßgeblich unterstützen. Komplettiert wird das Gespann durch Mark Flöck, der der Mannschaft ebenfalls als zusätzlicher Co-Trainer erhalten bleibt. Der Verein setzt damit auf eine Mischung aus neuen Impulsen und bewährten Kräften.
Der neue Chef an der Linie blickt den anstehenden Wochen der Vorbereitung jedenfalls mit großer Vorfreude entgegen: „Bis jetzt fühlt sich das alles super an und ich bin extrem gespannt, was in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommt.“