Neuer Trainer für den TSV Eningen: Miguel da Silva übernimmt

Mit Miguel da Silva hat der TSV Eningen einen erfahrenen und mit dem Verein vertrauten Trainer für die kommende Saison verpflichtet. Da Silva soll dem Team zu neuem Erfolg verhelfen – in einer Zeit, in der unklar ist, ob der Verein in der Bezirksliga oder der Kreisliga spielen wird, denn das Team ist derzeit Tabellenvorletzter in der Bezirksliga Alb.

Der TSV Eningen hat frühzeitig die Weichen für die kommende Saison gestellt und einen neuen Trainer gefunden: Miguel da Silva wird die erste Mannschaft zur neuen Saison übernehmen. Der Verein sieht in diesem Schritt eine langfristige Planungssicherheit, die dem Verein in einer ungewissen sportlichen Lage zugutekommen soll. Da Silva ist kein Unbekannter im Verein – er kennt den TSV aus seiner Zeit als Spieler und Jugendtrainer und soll nun das Ruder in einer schwierigen Phase übernehmen.

Miguel da Silva kam im Jahr 2018 zum TSV Eningen und feierte in seiner ersten Saison als Trainer der zweiten Mannschaft den Meistertitel und den Aufstieg in die Kreisliga A. Dieses frühe Erfolgserlebnis zeigte nicht nur seine Fähigkeiten als Trainer, sondern auch sein Talent, junge Spieler zu entwickeln und zu motivieren. Anschließend übernahm er die U17 und U19-Mannschaften des Vereins und konnte auch hier beachtliche Erfolge erzielen. Als Jugendtrainer konnte er wichtige Erfahrungen sammeln, die nun in der neuen Rolle als Cheftrainer der ersten Mannschaft von Bedeutung sein werden.

Erfahrung bei den Young Boys Reutlingen

Nach seiner Zeit beim TSV Eningen zog es da Silva im Sommer 2023 zu den Young Boys Reutlingen, wo er die neu gegründete U23-Mannschaft übernahm. In seiner ersten Saison als Trainer im aktiven Bereich führte er seine Mannschaft zur Meisterschaft in der Kreisliga. Dieser Erfolg hat ihm wertvolle Erfahrungen im Umgang mit erwachsenen Spielern vermittelt, die nun für seine Aufgabe beim TSV Eningen von Bedeutung sind.

Die schwierige Ausgangslage des TSV Eningen

Der TSV Eningen befindet sich in einer sportlich angespannten Lage. Der Verein belegt derzeit den 15. Platz in der Tabelle der Bezirksliga Alb und steht mit 18 Punkten aus 22 Spielen auf einem Abstiegsplatz. Der Abstieg in die Kreisliga A ist in dieser Saison noch nicht abzuwenden. Ob der TSV Eningen in der kommenden Saison in der Bezirksliga oder in der Kreisliga spielen wird, steht noch in den Sternen. Die verbleibenden Spiele werden darüber entscheiden, welche Liga der Verein in der kommenden Saison anpeilen wird.

Die Erwartungen an den neuen Trainer

Mit der Verpflichtung von Miguel da Silva hofft der Verein auf eine schnelle Stabilisierung der Mannschaft und auf die nötige Unterstützung in einer ohnehin herausfordernden Zeit. Die Verantwortlichen des Vereins sind überzeugt, dass da Silva die richtige Wahl ist, um in der schwierigen Situation nicht nur sportlich erfolgreich zu sein, sondern auch den Verein als Ganzes weiterzubringen. Durch seine langjährige Verbindung zum TSV Eningen und seine Erfahrungen im aktiven Fußballbereich ist er bestens vertraut mit den Anforderungen und den Zielen des Vereins.

Fazit: Ein Neuanfang mit Perspektive

Miguel da Silva kehrt also zur kommenden Saison zurück, um die erste Mannschaft des TSV Eningen zu übernehmen. Ob der Verein in der Bezirksliga oder in der Kreisliga spielen wird, bleibt abzuwarten. Doch da Silva hat nun die Aufgabe, das Team in einer schwierigen sportlichen Lage zu stabilisieren und für eine erfolgreiche Zukunft zu formen. Der Verein setzt auf seine Erfahrung und seine enge Bindung zum TSV Eningen, um nach einer turbulenten Saison wieder für eine positive Zukunft zu sorgen.