Neuer Trainer für den TSV Bleidenstadt

Taunusstein. Kein in der Region bestens bekannter Coach, keine interne Lösung – für die in diesem Jahr in die Gruppenliga aufgestiegene erste Mannschaft gehen die Verantwortlichen des TSV Bleidenstadt mit Markus Jestaedt an der Spitze nun einen anderen Weg. Vor dem Spiel bei der SKG 23 Wiesbaden (So., 15.30 Uhr) präsentieren sie mit Markus Hauptkorn einen ambitionierten jungen Coach als Nachfolger des zurückgetretenen Michael Drogi. TSV-Urgestein Norman Schlabs hatte zwischenzeitlich beim Pokalsieg in Meilingen und beim Liga-1:2 gegen Diedenbergen ausgeholfen.

„Die Pferde während der Saison zu wechseln, ist immer ein schwieriges Unterfangen. Markus Hauptkorn ist ein junger Trainer, der aber schon reichlich Fußballexpertise auf hohem Niveau gezeigt hat. Er ist unbefangen und ehrgeizig, das stimmt uns für den weiteren Verlauf der Saison optimistisch“, sagt Markus Jestaedt über den Newcomer, der am Röderweg erstmals eigenverantwortlich ein Männerteam übernimmt und bereits das Dienstag-Training geleitet hat.

Der 34-jährige Markus Hauptkorn hat schon mit 18 Jahren seit erstes Traineramt übernommen und hat vor allem im Jugendbereich, auch beim FC Augsburg und beim FSV Frankfurt, Erfahrungen gesammelt und erfolgreich gearbeitet. Der Inhaber der B+ Lizenz betreute beim 1.FC-TSG Königstein in den letzten Jahren sowohl die U15 in der höchsten deutschen Spielklasse, der Regionalliga, als auch die U19 in der Hessenliga. Ebenfalls zählte er in der Vorsaison in der Anfangsphase zum Trainerteam der ersten Mannschaft, die in der Gruppenliga gespielt hat.



In Verbindung mit seinem Werdegang hat der neue Coach die TSV-Verantwortlichen im persönlichen Gespräch beeindruckt. Fußball-Abteilungsleiter Ralf Neumann betont: „Neben seinem Fachwissen hat er uns mit seiner kommunikativen Art überzeugt, und auch wenn er im Seniorenbereich noch nicht so viel Erfahrung aufweisen kann, glauben wir, dass er der Mannschaft neues Selbstvertrauen geben kann.“

Familiäres Umfeld und gute Jugendarbeit für Hauptkorn zwei Faktoren

Markus Hauptkorn freut sich auf die neue Aufgabe, die für ihn angesichts der erst neun Zähler des aktuell auf dem vorletzten Gruppenliga-Rang platzierten Teams zur echten Herausforderung wird: „Ich habe als gebürtiger Augsburger einen Verein mit familiärem Umfeld gesucht, der TSV Bleidenstadt hat in dieses Profil gut gepasst. Hinzu kommt, dass der TSV eine gut aufgestellte Jugendabteilung vorweist, die für die Zukunft eine verheißungsvolle Perspektive bietet.“ Markus Hauptkorn hat sich bei der unglücklichen Niederlage gegen Diedenbergen ein Bild der Mannschaft machen können, ehe er nur zwei Tage später die Regie übernommen hat.