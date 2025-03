Neuer Trainer für den SV Bavenstedt!

Dennis Kleinschmidt kam vor der Saison vom SV Lengede, wo er einige Jahre in der Landesliga Braunschweig trainierte. Beim SVB holte Kleinschmidt in 21 Spielen 25 Punkte, was aktuell einen 14. Platz bedeutet. Zwar ist der Abstand auf das rettende Ufer nur minimal, doch in den vergangenen neun Partien holte Bavenstedt nur fünf Punkte. Seit dem Abstieg aus der Oberliga 2010 beendete Bavenstedt keine Saison schlechter als auf Platz sieben.

Aktuell sieht es allerdings deutlich schlechter aus und zuletzt wurden drei Niederlagen in Serie kassiert. Darauf reagierte man nun. Der neue Coach wird der 39-jährige Michael Jarzombek, der bereits 2006/2007 Spieler beim SVB war. Zuletzt trainierte er den TSV Burgdorf in der Bezirksliga Hannover, agierte aber aktuell nur als Spieler beim TSV Goltern, wo Jarzombek in zwölf Spielen acht Tore erzielte.