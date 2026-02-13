Neuer Trainer für den FC Victoria Pier 1910 Schophoven e.V.

v. l. n. r.: Geschäftsführer Hagen Freialdenhoven, Trainer Kai Schiefbahn, 1. Vorsitzender David Hahn

Wir freuen uns, euch unseren neuen Cheftrainer vorzustellen: Kai Schiefbahn! 🙌 Mit 31 Jahren ist Kai noch jung, bringt aber schon jetzt genau das mit, was wir suchen: hohes Engagement, Energie und richtig Lust, etwas aufzubauen. Zudem kennt er den Verein bereits aus eigener Erfahrung – Kai hat vor einigen Jahren selbst für die Victoria gespielt.

Auch als Trainer hat Kai bereits gezeigt, was in ihm steckt: Er hat erfolgreich eine A-Jugend aufgebaut und bis in die Bezirksliga geführt. Diese Erfahrung in Aufbauarbeit und Mannschaftsentwicklung will er nun bei der Victoria einbringen.

🗣️ Hagen Freialdenhoven (Geschäftsführer):

„Kai steht für Einsatz, klare Ideen und frischen Schwung. Wir sind überzeugt, dass er super zu unserem Weg passt.“

🗣️ David Hahn (1. Vorsitzender):

„Uns war wichtig, einen Trainer zu finden, der motiviert ist und eine Mannschaft entwickeln will. Kai bringt genau diese Haltung mit – wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.“

🗣️ Kai Schiefbahn (Trainer):

„Ich freue mich auf die Aufgabe zur Saison 2026/2027 und darauf, gemeinsam mit dem Verein und der Mannschaft etwas aufzubauen. Wir wollen als Team zusammenwachsen und in Schwarz und Rot wieder voll angreifen.“

Willkommen bei der Victoria, Kai! ⚫️🔴

📸 Auf dem Foto:

