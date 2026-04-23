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Ligabericht
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Neuer Trainer für den FC Schöffengrund ab der neuen Saison
Teaser KLA WETZLAR: +++ Der Fußball-A-Ligist hat eine wichtige Baustelle geschlossen. Wer künftig beim FC Schöffengrund das Sagen auf der Bank hat +++
Schöffengrund . Fußball-A-Ligist FC Schöffengrund hat die Weichen für die kommende Saison gestellt und setzt mit Trainer Gianni Piana bewusst auf eine Lösung aus den eigenen Reihen. Ihm stehen Patrick Schmidt und Davide Benatti als spielende Assistenten zur Seite.