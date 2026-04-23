 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

Neuer Trainer für den FC Schöffengrund ab der neuen Saison

Teaser KLA WETZLAR: +++ Der Fußball-A-Ligist hat eine wichtige Baustelle geschlossen. Wer künftig beim FC Schöffengrund das Sagen auf der Bank hat +++

von Redaktion · Heute, 17:17 Uhr · 0 Leser
Planen den FC Schöffengrund für die neue Saison: (v.l.) Leon Lonkwitz (Vorstandsmitglied), Patrick Schmidt (Co-Trainer), Gianni Piana (Trainer) und Davide Benatti. © FC Schöffengrund
Planen den FC Schöffengrund für die neue Saison: (v.l.) Leon Lonkwitz (Vorstandsmitglied), Patrick Schmidt (Co-Trainer), Gianni Piana (Trainer) und Davide Benatti. © FC Schöffengrund

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KLA Wetzlar
FC Schöffen.

Schöffengrund . Fußball-A-Ligist FC Schöffengrund hat die Weichen für die kommende Saison gestellt und setzt mit Trainer Gianni Piana bewusst auf eine Lösung aus den eigenen Reihen. Ihm stehen Patrick Schmidt und Davide Benatti als spielende Assistenten zur Seite.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.