Neuer Trainer für den 1. FC Lok Leipzig: Torsten Ziegner übernimmt

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Der 1. FC Lokomotive Leipzig stellt die Weichen für die neue Saison 2026/2027 in der Regionalliga Nordost. Nach dem bitteren Scheitern in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga und dem anschließenden Rücktritt von Trainer Jochen Seitz übernimmt Torsten Ziegner das Traineramt beim amtierenden Meister. Der erfahrene UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber unterschreibt einen Vertrag für zwei Jahre und soll den Klub zu neuen Erfolgen führen.

Hinter dem 1. FC Lok Leipzig liegen hochemotionale Wochen voller Hoffnung und tiefer Enttäuschung. Als aktueller Meister der Regionalliga Nordost der Saison 2025/2026 stand das Team dicht vor dem lang ersehnten Sprung in die 3. Liga. Doch in den entscheidenden Aufstiegsspielen wurde das große Ziel verpasst – ein schwerer Schlag für den gesamten Verein. Infolge dieses sportlichen Rückschlags trat Trainer Jochen Seitz von seinem Amt zurück. Nun soll eine neue sportliche Führung den Blick wieder nach vorne richten.

Ein Coach mit umfassender Profierfahrung

Für die anstehende Spielzeit hat der Regionalligist eine weitreichende Personalentscheidung getroffen. Torsten Ziegner wird neuer Cheftrainer des 1. FC Lokomotive Leipzig und erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag. Der 1977 im thüringischen Neuhaus am Rennweg geborene UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber blickt auf eine bewegte Karriere zurück. Als Jugendlicher durchlief er die Nachwuchsschmiede des FC Carl Zeiss Jena, wo er auch zum Profi reifte. Während seiner aktiven Laufbahn spielte er unter anderem für Carl Zeiss Jena, den FSV Zwickau (jeweils zwei Mal), die Stuttgarter Kickers, Rot-Weiß Erfurt und Mainz 05. Insgesamt sammelte er dabei 86 Einsätze in der 2. Bundesliga.

Erfolgreiche Bilanzen auf der Trainerbank

Direkt nach dem Ende seiner Spielerkarriere im Jahr 2012 wechselte Ziegner nahtlos auf die Trainerbank und übernahm bis 2018 die Führung beim FSV Zwickau. Danach folgten Engagements beim Halleschen FC, den Würzburger Kickers sowie dem MSV Duisburg. Seine Bilanz ist beachtlich: Als Chefcoach stand er in 193 Drittliga- und 124 Regionalliga-Partien an der Seitenlinie. Zu seinen größten Erfolgen zählt der Aufstieg mit dem FSV Zwickau in die 3. Liga im Jahr 2016, wo er das Team ein Jahr später auf Platz fünf und damit zur besten Drittliga-Platzierung der Vereinsgeschichte führte. Auch den Halleschen FC brachte er in der Saison 2018/19 auf den vierten Rang, womit der Aufstieg in die 2. Bundesliga nur denkbar knapp verpasst wurde.

Die Stimmen der sportlichen Leitung

Die Erwartungen an den neuen Mann an der Seitenlinie sind groß, doch die Verantwortlichen sind von seiner Qualität überzeugt. In der Pressemitteilung des Vereins äußerte sich Toni Wachsmuth wie folgt zu den Beweggründen für die Verpflichtung: "Wir haben einen Trainer gesucht, der einerseits zu unserer Identität passt und die gute Arbeit der letzten Jahre fortführen kann und der andererseits auch in der Lage ist, wichtige neue Impulse hinzuzufügen. Mit Torsten Ziegner haben wir einen erfahrenen Fachmann gefunden, der für die Aufgabe beim 1. FC Lok brennt und der die Entwicklung unserer Mannschaft weiter voran treiben wird."

Die Motivation des neuen Cheftrainers

Auch der neue Coach selbst blickt hochmotiviert auf die kommende Aufgabe und die ambitionierten Ziele des Klubs. In der Pressemitteilung des Vereins wird Torsten Ziegner mit folgenden Worten zitiert: "Ich möchte mich bedanken für die sehr guten Gespräche, die Offenheit und das Vertrauen, das mir von Toni Wachsmuth und allen Vereinsvertretern entgegen gebracht wurde. Ich freue mich auf die reizvolle und spannende Aufgabe beim 1. FC Lok. In den letzten Jahren wurde hier von allen eine Top-Arbeit geleistet, was zwei Meistertitel in Folge eindrucksvoll beweisen. Aber der Weg ist noch nicht zu Ende, sondern zusammen wollen wir ihn weitergehen und maximal erfolgreich sein!"

Der Auftakt für die neue Spielzeit

Viel Zeit zur Eingewöhnung bleibt dem neuen Trainer nicht, denn der Fokus richtet sich bereits auf die anstehende Arbeit auf dem Rasen. Der scharfe Start für Ziegner beim 1. FC Lok ist für Mittwoch, den 24. Juni, terminiert. An diesem Tag startet die Mannschaft offiziell in die intensive Vorbereitung auf die neue Saison in der Regionalliga Nordost, um gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen.