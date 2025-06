Neuer Trainer für Bad Tennstedt

Holger Gremler wird neuer Trainer in Bad Tennstedt.

Er übernimmt zukünftig das Traineramt bei der ersten Mannschaft und tritt das Pohl-Erbe an. Ihm wird Stefan Saalfeld unterstützend zur Seite stehen.

Bei seiner letzten Trainerstation war er bis zum Winter 2 1/2 Jahre beim Kreisoberligisten SV Blau-Weiß Greußen tätig. Davor war er sieben Jahre bei Blau-Weiß Erfurt im Amt. Der 56-Jährige verfügt über die B-Lizenz und konnte sich bereits im letzten Saisonspiel gegen FC Erfurt Nord einen ersten Eindruck vom Team verschaffen.

,,Holger brennt für die neue Aufgabe und wir sind uns im Verein sicher, dass er die von Michael Pohl hinterlassenen Fußstapfen ausfüllen wird. Wir setzen mit Holger auf einen erfahrenen Trainer. Er hat eine klare Vorstellung davon, wie er unsere Mannschaft führen möchte und welche Art Fußball sie spielen soll. Ihm vertrauen wir die Aufgabe an, dass er das Team zum erneuten Klassenerhalt führen wird." so der sportliche Leiter Sascha Thiel.