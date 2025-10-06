Neuer Trainer für 1860 München: Mangs Deadline wirft Fragen auf

Seit fünf Spielen warten die Löwen nach dem starken Saisonstart auf einen Sieg. Einen neuen Trainer hat 1860 München noch nicht gefunden.

München – Der erhoffte Impuls durch den Rauswurf von Trainer Patrick Glöckner und Geschäftsführer Christian Werner ist verpufft. Eine Woche nach dem Beben von Giesing hat 1860 München unter Alper Kayabunar die Wende nicht geschafft. Am Mittwoch, beim 2:2 gegen Viktoria Köln, hatten die Löwen noch Pech. Am Sonntag verfiel die Mannschaft wieder in alte Muster und zeigte eine schwache und enttäuschende Leistung.

Gernot Mang, am heutigen Montag vor exakt drei Monaten im Zenith zum Präsident gewählt, fühlt seinen Klub, wie schon im Interview mit Merkur/tz, trotz der Talfahrt falsch dargestellt. „Mich ärgert das sehr, dass sofort wieder von ‚Chaos‘, ‚Krise‘ oder ‚Absturz‘ gesprochen wird. Da wird unser Verein einmal mehr für Schlagzeilen und Klicks benutzt“, sagte der Oberlöwe vor der Partie in Wiesbaden im Interview mit dem Blog Sechzger.de und träumt weiterhin von der Rückkehr in die 2. Bundesliga: „Ich bin überzeugt: Wir werden da auch noch ein Wörtchen mitreden.“

Einschätzungen, die vermutlich nicht alle Fans nach den vergangenen Tagen teilen. Vielen fehlt der Plan B. Am Sonntagabend, wenige Stunden nach dem 0:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden, stellte sich Mang dann den Fragen des Bayerischen Rundfunks (BR). Die Ausfälle von Thomas Dähne, Kevin Volland und Kapitän Jesper Verlaat wiegen nach Ansicht des 57-Jährigen schwer: „Das ist natürlich doppelt bitter und irgendwie passt es jetzt auch zusammen mit der Verletztenliste.“

Auch nach einem neuen Löwen-Dompteur wurde Mang von Julia Scharf befragt. Manfred Paula sei in Gesprächen. „Wir hoffen wirklich, dass wir dann bis Ende der Woche einen neuen Trainer an der Seitenlinie haben. Das hat jetzt absolute Priorität“, führte der Sechzig-Präsident aus. Warum es nach einer Woche noch keinen neuen Kandidaten gibt, der ab Montag die Länderspielpause nutzen und sein Team kennenlernen und formen könnte, blieb offen. Mang betonte allerdings noch einmal die Wichtigkeit, dass der neue Übungsleiter noch mehr auf Spieler aus dem Junglöwenrudel setzen solle.

Neues Trio auf der Kommandobrücke muss den neuen Trainer mittragen, den Manfred Paula auswählt

Sobald der neue Trainer gefunden ist, sollen die anderen vakanten Stellen besetzt werden. „Dann werden wir in aller Ruhe zusammen mit unseren Mitgesellschaftern die nächsten Schritte machen und dann die Personalien auch suchen und bekannt geben“, kündigte Mang an, der die „hervorragende Zusammenarbeit“ mit Hasan Ismaik und seinen Vertretern betonte. „Wir müssen jetzt einfach ruhig bleiben, gemeinsame Sachen analysieren und dann strategisch den nächsten Schritt machen.“

Ein Restrisiko bleibt, denn die zu findenden Führungskräfte werden bei der Auswahl des Trainers noch nicht mitreden. Mang hatte bei MagentaSport am vergangenen Mittwoch betont, „die komplette Organisation“ neu besetzen zu wollen. Neben einem kaufmännischen Geschäftsführer soll es einen Sportdirektor und einen technischen Direktor geben. Und alle drei müssen zwangsläufig die Entscheidung für einen neuen Übungsleiter mittragen. Etwas ungewöhnlich, sogar im Umfeld des TSV 1860 München.