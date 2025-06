Neuer Trainer, ein Zugang und fünf Verlängerungen

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuer Mann an der Seitenlinie! >>> Wir freuen uns, Charly Köhn als neuen Trainer unserer zweiten Mannschaft begrüßen zu dürfen! Mit frischen Ideen, Leidenschaft und Teamgeist will er aus den Jungs wieder eine Mannschaft machen und in der Kreisoberliga neu angreifen.

„Charly bringt genau die richtige Mischung aus Erfahrung und Motivation mit, um unsere zweite Mannschaft weiterzuentwickeln und mittelfristig wieder in die Landesklasse zu führen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“ Wolfgang Kettner (Vorstandsvorsitzender)

VfL Nauen

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Wir möchten euch einen weiteren Neuzugang vorstellen. Ein alter Bekannter, Enrico Malak, der technisch starke Spieler wechselt zur neuen Saison von Schwarz-Rot Neustadt wieder zurück in die Funkstadt. Wir freuen uns, dass du wieder bei uns bist und herzlich willkommen zurück „Richi“.

MTV Altlandsberg

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Die nächsten 5 Männer haben sich ebenfalls entschieden, sie bleiben beim MTV 1860 Altlandsberg! Auch in der kommenden Saison tragen sie mit Stolz das MTV Wappen auf der Brust. Wir sind froh, dass ihr Teil unseres Teams bleibt und weiter für unsere Farben kämpft! #28 Dominique Winkler

#29 Eric Habermann

#30 Kevin Borowski

#31 Felix Wahlandt

#44 Johan Winter

