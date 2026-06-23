Neuer Trainer: Ein pensionierter Polizist für den TV Lampertheim

-A-Ligist TV Lampertheim (links Sportausschuss-Chef Sebastian Steffan, rechts Abteilungsleiter Senioren Jürgen Hofmann) hat Thomas Jöhl als neuen Trainer vorgestellt. – Foto: Rainer Hirth

Lampertheim. A-Ligist TV Lampertheim ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Thomas Jöhl (65) ist der neue Mann, kommt aus Mannheim und war vorher bei Vereinen aus dem Fußballkreis Mannheim als Trainer im Einsatz. So fungierte er nicht nur beim FV Brühl, der SpVgg Ilvesheim, dem SSV Vogelstang und der SG Viernheim, sondern auch bei der U23 der Fortuna Heddesheim mit ihren vielen Talenten.

Das Traineramt am Lampertheimer Sportzentrum Ost war vakant, weil der seitherige Übungsleiter Ümit Erdem mit Beginn des neuen Schuljahres in die Türkei auswandert. Sein Co-Trainer Aytac Altindag machte einen Vorschlag: „Ruft doch mal den Thomas an.“ Gesagt, getan. „Wir freuen uns, mit Thomas einen Mann für uns gewonnen zu haben, der nicht nur viel Fußballsachverstand mitbringt, sondern auch eine gehörige Portion Ehrgeiz“, sagte nun TVL-Sportausschussvorsitzender Sebastian Steffan. Und auch Jöhl ist voller Vorfreude, als Trainer erstmals hessischen Boden betreten zu können. „Schon die ersten Gespräche verliefen positiv, und die Chemie hat gepasst. Die sportliche Führung hat mich von ihrem Konzept überzeugt, sodass ich nicht lange über eine Zusage nachdenken musste“, freut sich Jöhl auf die Arbeit mit der Mannschaft und der sportlichen Leitung.

„Thomas bereitet sich sehr akribisch auf die neue Aufgabe vor. Wir sind im ständigen Austausch, er besuchte viele unserer Spiele und war teilweise öfter im Training als mancher Spieler“, schmunzelt Sebastian Steffan und ist nicht nur sportlich vom neuen Übungsleiter begeistert. Dabei zählt Thomas Jöhl zu den ehrgeizigen Trainern im Lande. „Wenn ich ein Spiel nicht gewinnen will, brauche ich erst gar nicht anzutreten“, lautet sein Credo. Der TV Lampertheim möchte mit Thomas Jöhl möglichst viele Spiele gewinnen und würde am liebsten im oberen Tabellendrittel landen.

Und auch wenn es nicht ganz so gut laufen würde und es nur ein Platz ein einstelliger Tabellenplatz werden würde, macht der TVL einen Schritt nach vorne. Dabei baut der pensionierte Polizist Jöhl gerne auf junge, ehrgeizige Spieler. „Die fordere ich gerne und fördere ich dementsprechend auch“, sagt er angesichts der Tatsache, dass nun zehn A-Jugendliche in den Seniorenkader hochrücken. Einige haben bereits in der Endphase der vergangenen Saison ihre Feuertaufe in der A-Liga bestanden und unter Beweis gestellt, dass sie in dieser Klasse mehr als mithalten können.

Trainingsauftakt am 23. Juni beim TV Lampertheim

„Das passt natürlich perfekt in unser Konzept und in unseren kleinen Zwei-Jahres-Plan“, verrät Steffan und ist überzeugt, dass die „jungen Wilden“ unter Jöhl eine erfolgreiche Runde spielen können. Und zum Trainingsauftakt am 23. Juni rechnen die Lampertheimer damit, dass gerade viele der jungen Spieler es an diesem Dienstagabend wissen wollen. Wie bereits in der vergangenen Saison scheint dieser Termin ungewöhnlich früh zu sein, doch Steffan verweist mit Fug und Recht darauf, dass es dann noch nicht einmal sechs Woche dauert, ehe die neue Saison angepfiffen wird. „Für uns alle ein vertrauter Termin. Doch Thomas Jöhl, der die Terminierung aus dem Badischen her kennt, hat mich erst einmal irritiert angeschaut, als ich ihm mitteilte, dass die Runde schon am 2. August startet“, lächelt Steffan.