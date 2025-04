Neuer Trainer des SV Wallrabenstein bringt geballte Erfahrung mit

Hünstetten. Der unverhoffte Abschied von Spielertrainer Dennis Deider, der ursprünglich auch nächste Saison an Bord bleiben sollte, hat die Verantwortlichen des Gruppenligisten SV Wallrabenstein im Saisonendspurt vor eine Herausforderung gestellt. Beim am Wochenende spielfreien Rangsechsten, der am 3. Mai auf Dietkirchens Zweite trifft, war plötzlich die Trainersuche zu einer Aufgabe geworden, die nun bewältigt ist.