Neuer Trainer des OSV Meerbusch setzt auf offensiven Spielstil

„Ich hatte auch zwei Angebote aus höheren Ligen, aber ich habe mich ganz bewusst für den OSV entschieden“, sagt der 28-Jährige. Ihn habe das Gesamtpaket des Vereins überzeugt – das Umfeld, die Menschen im Verein und die intakte Mannschaft, die er übernehmen durfte. „Vom ersten Tag an habe ich mich in den Gesprächen sehr wohlgefühlt. Am Ende war es vor allem die menschliche Ebene, die den Ausschlag gegeben hat“, betont Voigt, der vor knapp drei Wochen mit seiner neuen Mannschaft in die intensive Vorbereitungsphase gestartet ist.

In der Vorsaison waren die Osterather als Zweiter in die Relegation eingezogen, in der sie den Aufstieg knapp verpassten. „Klar wäre es schön gewesen, in der Landesliga zu starten. Es ist immer einfacher, in einer Liga zu bleiben, als aufzusteigen. Aber dann unternehmen wir eben jetzt einen neuen Anlauf“, sagt Voigt. Das Ziel sei klar: „Wenn du in der Vorsaison Zweiter wirst, kannst du nicht sagen, du willst jetzt Neunter werden.“

Diverse Verstärkungen

Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, hat sich der OSV personell verstärkt. Verlassen haben den Club lediglich Patrick Freiwald (TuRa Brüggen), Leon Prinz (TSV Meerbusch II) und Patrick Jokiel (VfL Willich). Dafür kamen insgesamt acht neue Spieler: Rainer Dos Santos Steuer, Timo Kaufmann, Saba Khargelia, Lars Kruse und Theodor Pollino wechselten vom TSV Meerbusch II an den Krähenacker, Henri van Treeck kam vom FC Büderich II, Ben Israil von der SG Kaarst sowie Köprülü Giray von den Sportfreunden Neuwerk. „Alle Neuzugänge haben sich super eingefügt und bringen viel Spielfreude mit. Die Jungs machen richtig Druck auf die arrivierten Spieler. Genau das wollten wir“, sagt Voigt.

Inhaltlich nutzt der neue Trainer die Vorbereitung vor allem dazu, seiner Mannschaft eine neue Spielidee zu vermitteln. „Wir werden deutlich offensiver auftreten: hoch anlaufen, mutig verteidigen und selbst das Spiel gestalten“, erklärt Voigt, der früher selbst als Stürmer aktiv war. „Ich mag Spiele mit vielen Toren. Das macht nicht nur uns Spaß, auch die Zuschauer werden auf ihre Kosten kommen.“

Die Umstellung auf das neue System brauche zwar Zeit, doch erste Erfolge zeigen sich bereits. In den ersten vier Testspielen gab es spektakuläre Ergebnisse: 8:3 gegen Rhenania Hamborn, 6:2 gegen den SC Schiefbahn, 4:4 gegen den Duisburger SV und zuletzt ein 7:1 gegen den SV Duissern. „Wir schießen viele Tore, kassieren derzeit aber auch noch zu viele. Das ist bei offensivem Fußball normal. Trotzdem müssen wir an unserer defensiven Ausrichtung noch arbeiten“, betont Voigt.