Neuer Trainer des Oberligisten kommt aus der Verbandsliga Patrick Faber übernimmt zur neuen Saison beim 1. FC Normannia Gmünd. Momentan ist er noch der Trainer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. von fcn · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Von links: Vorstandsmitglied Marco Biegert, Patrick Faber sowie Sportdirektor Stephan Fichter. Foto: 1. FC Normannia Gmünd

Nachdem Fußball-Oberligist 1. FC Normannia Gmünd in der vergangenen Woche bekanntgegeben hatte, dass man ab dem Sommer nicht mehr mit Zlatko Blaskic weiterarbeiten werde auf der Trainerposition, kann der Verein bereits seinen Nachfolger präsentieren. Sportdirektor Stephan Fichter hat bekanntgegeben, dass sich die Normannia und Patrick Faber auf eine Zusammenarbeit für die nächsten beiden Spielzeiten geeinigt haben. Der 39-Jährige ist selbst noch bis zum Sommer beim Verbandsligisten TSG Hofherrnweiler als Trainer aktiv und sowohl bei der Normannia als auch in der Stadt Schwäbisch Gmünd kein Unbekannter.





Faber kennt die Normannia noch ganz gut. Von 2008 bis 2013 war er ein gewichtiger Teil der Mannschaft, die damals bereits in der Oberliga gekickt hat. Von 2013 bis 2018 spielte Faber für den TSV Essingen, ehe er zur TSG Hofherrnweiler-Unterrombach wechselte. Hier spielte er erst mit, stieg 2019 mit der TSG in die Verbandsliga auf und übernahm 2020 schließlich als Trainer bei der TSG. Sechseinhalb Jahre führte er die Mannschaft erfolgreich durch die Verbandsliga.

Vor ein paar Wochen hatten sich Verein und Faber darauf verständigt, ab Sommer getrennte Wege zu gehen, ähnlich wie bei Normannia Gmünd. „Patrick hat uns in den Gesprächen überzeugt und gezeigt, dass er derjenige sein wird, der diesen neuen Impuls auf der Trainerposition, den wir uns wünschen, auslösen wird“, freut sich Fichter, dass man bei der Blaskic-Nachfolge schnell fündig geworden ist. „Er hat jetzt über sechs Jahre hervorragende Arbeit in Hofherrnweiler geleistet und absolviert aktuell die Trainer-A-Lizenz. Die Voraussetzungen, mit uns erfolgreich zu sein, sind also bestens“, so Fichter weiter. Faber freut sich ebenfalls, wie er direkt aus Frankfurt mitteilt. Die erste Hälfte dieser Woche nimmt er wieder an Kursteilen für die A-Lizenz teil, direkt beim DFB, und ist entsprechend beschäftigt. Nachdem man sich im Winter in Hofherrnweiler zusammengesetzt und sich darauf verständigt hatte, dass man getrennte Wege gehen werde, war Faber bekanntlich auf dem Markt. „Als dann die Kontaktaufnahme vom Verein kam, haben wir doch recht schnell gemerkt, dass wir in dieselbe Richtung Fußball denken und blicken“, sagt Faber zu den kürzlich stattgefundenen Gesprächen mit der Normannia.