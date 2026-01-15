Neuer Trainer des MSV nimmt Arbeit auf

Der Mülheimer SV 07 ist mit einem neuen Cheftrainer in das Fußballjahr 2026 gestartet. Christian Mikolajczak hat seinen Posten an der Seitenlinie angetreten. Im ersten Testspiel des Jahres gab es ein 3:3 beim A-Ligisten SC Buschhausen.

"Wir brauchen wieder Kontinuität auf dem Trainerposten. Micky war unsere Wunschlösung. In den Gesprächen herrschte schnell Einigkeit bezüglich unserer sportlichen Vision und der zukünftigen Ausrichtung des Teams", erklärt Käsch in den Vereinsmedien. Weiter heißt es: "Der MSV 07 zeigt sich stolz und zuversichtlich, mit Christian Mikolajczak den Grundstein für eine erfolgreiche und langfristige Weiterentwicklung der Mannschaft gelegt zu haben."

Anfang Dezember wurde bekannt, dass der MSV einen neuen Trainer braucht. Aus persönlichen Gründen trat Damir Salkovic überraschend zurück und stellte den Verein kurz vor den Weihnachtstagen vor die Herausforderung, schnell einen neuen Übungsleiter zu finden. Das gelang den Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter, Benjamin Käsch, auch recht zügig. Schon Mitte Dezember wurde Christian Mikolajczak als Nachfolger präsentiert - nun hat er auch offiziell das Kommando an der Seitenlinie übernommen. Bei der Hallenstadtmeisterschaft Mülheim wurde die Mannschaft noch von Co-Trainer Philip Reis betreut.

Vorbereitung gestartet

In der vergangenen Woche startete die Mannschaft unter winterlichen Bedingungen in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Bezirksliga, Gruppe 5. Unter der Aufsicht von Mikolajczak trainierte die Elf auf schneebedecktem Untergrund. Als einziger Zugang war Abdelmalik El Ouriachi mit an Bord, der vom SC Werden-Heidhausen zum MSV gewechselt war. Nicht mehr dabei war indes Eugene Asamoah, der nach seinem Umzug nach Düsseldorf nun dort für die DJK Sparta Bilk aufläuft.

Den ersten Härtetest gab es am Dienstag, als die Mülheimer beim SC Buschhausen antraten. Beim A-Ligisten gab es nach 90 Minuten ein 3:3-Unentschieden. Denys Kalashnik hatte die Gäste nach sieben Minuten in Front gebracht, Pascal Roenz den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2 erzielt (55.). Den Endstand besorgte schließlich Mohammad Iyad Shihada in der Schlussphase (78.).

Ernst wird es bereits am Wochenende, denn da steht das Achtelfinale im Kreispokal Duisburg auf der Agenda. Der MSV gastiert beim Ligakonkurrenten Rheinland Hamborn (15.30 Uhr, FuPa-Liveticker). Einen letzten Test vor dem Rückrunden-Auftakt in der Bezirksliga am 1. Februar gibt es am Sonntag, den 25. Januar, gegen den Heisinger SV.

