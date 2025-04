Neuer Trainer des Landesligisten steht fest

Die SG Bettringen freut sich, für die kommende Saison den neuen Trainer der ersten Mannschaft bekanntzugeben: Arthur Feil, langjähriger Spieler und ehemaliger Jugendtrainer des Vereins, kehrt zurück und übernimmt ab Sommer das Kommando an der Seitenlinie des Teams, das in der Landesliga, Staffel 2, spielt.









„Aus Respekt gegenüber Arthurs aktuellem Verein, dem SV Kaisersbach, sowie in Anbetracht unserer sportlichen Situation, verzichten wir zum jetzigen Zeitpunkt auf eine ausführlichere Vorstellung“, erklärt Sebastian Sorg, Sportlicher Leiter der SG Bettringen. „Diese wird aber definitiv noch folgen.“



„Eines steht jedoch bereits fest: Mit Arthur Feil an der Spitze der Ersten Mannschaft, Stefan Dudium und Co-Trainer Dominik Kiesle in der Zweiten Mannschaft sowie über 40 festen Zusagen unserer Spieler kann die Fußballabteilung der SG Bettringen optimistisch und voller Vorfreude in die Zukunft blicken“, so Sorg weiter.

So sieht die Tabelle in der Landesliga, Staffel 2, aus: